Nach enttäuschendem Herbst, SV Alkoven mit Trainerwechsel und Transferaktivitäten

Details Montag, 08. Januar 2024 16:35

Der SV Sparkasse Alkoven war zuletzt in der 2. Klasse Mitte aktiv und kam dort in der vergangenen Saison als Neunter ins Ziel. Im Sommer wechselten die Hausruckviertler in die 2. Klasse Mitte-Ost, in der neuen Liga ist der SVA bislang aber noch nicht wirklich angekommen, weiß in der Tabelle lediglich Schlusslicht Viktoria Marchtrenk 1b hinter such und überwintert als Vorletzter. "Auch wenn wir die Mannschaft verjüngt haben, hätten wir uns mehr erwartet und wollten uns in der Tabelle weiter oben positionieren. Doch zum einen haben wir das vorhandene Potenzial nicht auf den Platz gebracht, und zum anderen hat den jungen Spielern die nötige Konstanz gefehlt", begründet der stellvertretende Obmann, Gerald Mayr, das bislang enttäuschende Abschneiden.

Gelungener Start, aber Pulver früh verschossen

Die Grün-Weißen kamen gut aus den Startblöcken und fuhren in den ersten drei Runden zwei "Dreier" ein. Damit hatten die Kicker aus dem Bezirk Eferding ihr Pulver aber fast schon verschossen, standen in den zehn übrigen Spielen einem weiteren Sieg acht Niederlagen gegenüber. "Der Gruppenwechsel hat uns nichts ausgemacht, da wir vor einigen Jahren schon einmal in dieser Liga waren und die meisten Gegner gut kennen. Das Problem war vielmehr, dass den jungen Spielern neben der mangelnden Erfahrung auch die Konstanz gefehlt hat", so Mayr.

In der Fremde noch ohne Punkte

Obwohl zumindest drei Teams weniger Treffer bejubeln durfen und fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, reichte es für den SVA nur zum vorletzten Platz. Sämtliche zehn bislang gesammelten Punkte holten die Alkovener vor heimischer Kulisse, in der Fremde sind die Hausruckviertler jedoch gerngesehene Gäste und zogen in den sechs bisherigen Auswärtsspielen jeweils den Kürzeren. "Natürlich tut es weh wenn man in der Fremde keinen einzigen Punkt ergattert, dennoch kann man meiner Ansicht nach nicht von einer wirklichen Auswärtsschwäche sprechen, haben sich die konträren Bilanzen eher zufällig ergeben", meint der Funktionär. "Welches Potenzial vorhanden ist, hat unser Team zum Herbstausklang unter Beweis gestellt. Auch wenn das Derby in Kirchberg mit 3:4 verlorenging, haben wir einen 0:3-Rückstand wettgemacht und dem Aufstiegsaspiranten die Stirn geboten".

Trainerwechsel

Die schwache Hinrunde hat in Alkoven Spuren hinterlassen, endete nach rund dreieinhalb Jahren die Amtszeit voin Trainer Dominik Neuwirth. "Neuwirt ist ein ausgezeichneter Coach und hat gute Arbeit geleistet, demzufolge haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir sind jedoch der Ansicht, dass ein neuer Trainer frische Impulse setzen soll und haben mit Peter Prokopczyk, der zuletzt in Hagenberg tätig war, einen überaus erfahrenen Coach verpflichtet, der zudem mit jungen Spielern gut umgehen kann", begründet Gerald Mayr den Wechsel auf der Trainerbank und spricht von einer einvernehmlichen und freundschaftlichen Trennung von Neuwirth.

Neuer Akteur und ein Abgang

In der Winterpause wurde nicht nur der Trainer gewechselt, auch der Kader hat sich verändert. Während Fabian Radinger zu Liga-Konkurrent Viktoria Marchtrenk 1b wechselt, steht mit Sandor Blaschun (St. Martin/Traun) ein neuer Akteur zur Verfügung. "Dabei wird es nicht bleiben, werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich weitere Spieler zu uns wechseln", kündigt Mayr Transfers an.

"Die Mannschaft soll im neuen Jahr ihr Potenzial ausschöpfen und Fahrt aufnehmen"

Neo-Coach Prokopczyk wird am 16. Jänner die Vorbereitung anpfeifen. Die Grün-Weißen überwintern am Ende der Tabelle, für den SVA könnte es im neuen Jahr aber durchaus einige Plätze nach oben gehen. "Natürlich streben wir eine Rangverbesserung an, wenngleich die aktuelle Saison bereits gelaufen und die Platzierung demzufolge sekundär ist. Wichtig ist, dass die Mannschaft in der Rückrunde ihr Potenzial ausschöpft, Fahrt aufnimmt und zur nötigen Konstanz findet, damit im Sommer die Latte ein Stück weit höher gelegt werden kann und wir in der nächsten Saison wieder angreifen können", gibt der stellvertretende Obmann die Richtung vor.

