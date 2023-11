ASKÖ Kirchberg-Thening entscheidet Spitzenspiel knapp für sich

Details Sonntag, 05. November 2023 11:57

Bei herrlichem Fußballwetter wollten sich es etwa 200 Fußballbegeisterte nicht nehmen lassen das Spitzenspiel der 2. Klasse Mitte-Ost live zu verfolgen. Der Tabellendritte SV Schlüßlberg empfing zu Hause den zweitplatzierten ASKÖ SC Kirchberg-Thening. Nach dem Derbysieg am letzten Spieltag in Grieskirchen wollten die Hausherren ihre Form bestätigen und in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen. Die Mannen aus Kirchberg wiederum wollen dies verhindern und auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Blitzstart für die Gäste - 0:1 zur Pause

Der SVS nahm sich für diese Partie viel vor, wollte offensiv und mutig agieren und sich nicht von der Serie der Gäste einschüchtern lassen. Die Kirchberger, in Person von Marco Haderer hatten ihrerseits jedoch einen Blitzstart. Nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum ging es ganz schnell. Ein weiter Ball aus dem Zentrum landete bei Luger, der zwei Gegenspieler binden konnte und dennoch den Ball zur Mitte brachte. Haderer hatte dann keine Mühe den Ball freistehend zu versenken. Die Heimelf agierte in dieser ersten Halbzeit zu hektisch und ungenau. Die Kirchberger Defensive hatte auch keine Mühen die lang geschlagenen Bälle abzuwehren und so blieb es oft bei Halbchancen des SVS. Die Gäste wiederum konnten nach der Führung in Halbzeit eins keine weitere Torgelegenheit verzeichnen und so plätscherte das Spie vor sich hin bis der gute Schiedsrichter Krstic zur Halbzeitpause pfiff.

Heimelf lässt zwei "Sitzer" ungenutzt - Schlussoffensive bleibt erfolglos

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Gäste waren im Verwaltungsmodus und spielten, wie schon ab der Mitte der ersten Halbzeit, auf Zeit und die Heimelf konnte sich nicht wirklich durchkombinieren. Ab der 60. Minute war es die Heimelf, die besser ins Spiel kam und fortan besser kombinierte. Die Kirchberger beschränkten sich auf das Verteidigen und machten ihre Sache recht ordentlich. Die lang geschlagenen Bälle die daraus resultierten konnte die Schlüßlberger Defensive jedoch gut klären und so kam es, dass Kirchberg-Thening in Halbzeit zwei keine nennenswerten Torgelegenheiten hatte. Die Gäste verteidigten gut und aufopferungsvoll und so dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, dass die Schlüßlberger wirklich gefährlich wurden. Eine schöne Kombination über mehrere Stationen landete auf der rechten Angriffsseite bei Schick, der einen scharfen Stanglpass an den 5er bringt, wo Kopuz nur noch einschieben muss, dieser jedoch den Ball verstolpert und so diesen Sitzer liegen lässt. Kurz vor Schluss dann eine ähnliche Situation. Wiederum ein schön vorgetragener Angriff über rechts, nur dass dieses mal der Hereingeber nicht Schick, sondern Winkler hieß. Der Abnehmer in der Mitte war wiederum Kopuz, der schon, wie bei der ersten Situation, eine unglückliche Figur abgab und den Ball verstolperte und neben das Tor setzte. Die letzten hohen Bälle und Angriffsbemühungen wurden von den Kirchbergern wegverteidigt und so blieb es bei einem knappen 0:1.

Jürgen Offenzeller, Trainer SV Schlüßlberg:

"Wir haben uns vorgenommen den Gegner früh zuzustellen, da wir wussten, dass sie viel mit langen Bällen agieren. Das hat soweit gut funktioniert und wir haben wenig Chancen zugelassen. Leider haben wir die ersten Minuten verschlafen und haben über das gesamte Spiel zu viele Fehler gemacht. Jetzt heißt es noch einmal fokusieren und noch einen positiven Abschluss in Marchtrenk zu schaffen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.