SV Alkoven holte im dritten Heimspiel in Serie gegen Grieskirchen Juniors endlich Punkte

Details Montag, 06. November 2023 10:44

In der zwölften Runde der 2. Klasse Mitte-Ost kam es unter anderem zum Duell zwischen dem SV Alkoven und den SV Grieskirchen Juniors. Beide Teams nahmen im bisherigen Verlauf der recht anspruchsvollen und sportlich ausgeglichenen Liga vorerst im hinteren Drittel der Tabelle Aufstellung. Die Alkovener unterlagen zuletzt nach einer klaren Leistungssteigerung unglücklich Tabellenführer SC Marchtrenk Juniors, auch für die jungen Grieskirchner verlief es zuletzt nicht immer nach Wunsch. Beide Teams waren somit gewillt, mit einem „Dreier“ aus den unteren Regionen herauszukommen.

Grieskirchen in der ersten Halbzeit griffiger

In Alkoven entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichener Kick zweier bemühter Mannschaften. Wie schon zuletzt gegen die jungen Marchtrenker, waren die Hausherren von Beginn an präsent, im Großen und Ganzen waren jedoch die Grieskirchner die griffigere Mannschaft. In Tore konnten die Gäste diesen Umstand zunächst jedoch nicht ummünzen, da sich beide Teams im letzten Drittel letztlich doch irgendwo neutralisierten.

Das Spiel war insgesamt dann jedoch immer wieder zerfahren, die Gäste standen immer wieder im Abseits, es gab dadurch viele Unterbrechungen, ein richtiger Rhythmus wollte sich nicht entwickeln. Nach 67 Minuten fiel schließlich das umstrittene 1:0 für die Grieskirchner. Der Unparteiische bewertete das Eingreifen eines Alkovener Verteidigers als neue Spielsituation, womit eine mögliche Abseitsstellung vom Tisch war, der Treffer der Gäste zählte, auch wenn der Alkovener Schlussmann, der in dieser Aktion zwischenzeitlich abwehren konnte, vom Gegner vermeintlich umgelaufen wurde.

Alkoven hinten raus gefährlich, Unentschieden letztlich in Ordnung

Nach dem Gegentreffer reagierten die Hausherren zunächst etwas geschockt, es dauerte jedoch nicht lange, ehe es zu einem Aufbäumen kam. Alkoven warf alles nach vorne und kam zwei Minuten vor Schluss noch zum letztlich verdienten Ausgleichstreffer. Fabian Radinger zog mit links knapp außerhalb des Strafraums ab, um anschließend jubelnd über das 1:1 abzudrehen. Die Alkovener fuhren damit nach zuletzt teilweise auch unglücklichen Niederlagen wieder einen Punkt ein.

Dominik Neuwirth, Trainer SV Alkoven:

„Beim Gegentor bin ich natürlich schlecht gestanden, um das beurteilen zu können, mir wurde nachher von einigen Leuten gesagt, dass es Abseits war, unser Verteidiger ist durchgerutscht, womit aber keine neue Spielsituation entstehen hätte dürfen, das müsste dann meiner Meinung nach abgepfiffen werden. Auch wurde unser Tormann von zwei Grieskirchner Spielern umgelaufen, hier wäre Foul zu ahnden gewesen. Bedauerlicherweise hat der Schiedsrichter auch keine Minute nachspielen lassen, das hat mich ziemlich aufgeregt. Im Großen und Ganzen kann man die Punkteteilung aber gelten lassen. Unter Berücksichtigung der Aktionen in der ersten Halbzeit war Grieskirchen, muss man ehrlich sagen, aber schon griffiger.“

