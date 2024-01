ATSV Kohlgrube/Wolfsegg: "Wir sind hinter den Erwartungen geblieben"

Details Sonntag, 28. Januar 2024 17:57

Während man beim ATSV Kohlgrube/Wolfsegg in der 2. Klasse Mitte-West die vergangene Saison mit 28 Punkten (41:60-Treffer; Tordifferenz -19) am 10. Tabellenrang abschloss, schaut nach der Hinrunde der Saison 2023/24 bei der Mannschaft von Coach Peter Horvath derzeit ebenfalls der zehnte Tabellenplatz mit 15 Punkten heraus. Doch in Kohlgrube hatte man sich im Vergleich zur letzten Spielzeit eine Steigerung erhofft: „Wir sind in der Hinrunde hinter den Erwartungen geblieben, hätten uns eigentlich mehr vorgestellt und erhofft“, gibt Dominik Eder, der sportliche Leiter von Kohlgrube/Wolfsegg bekannt.

Durchwachsene Bilanz nach 13 Spielen - einige Gegentreffer

Bei den Blau-Weißen schaut nach der absolvierten Hinrunde der zehnte Tabellenrang hervor, mit 15 Zählern und einer Tordifferenz von -6 (23:29-Treffer) verlief die erste Saisonhälfte im Hausruck nicht nach Wunsch. Drei Unentschieden, vier Siege sowie fünf Niederlagen zeigen in Wolfsegg einen durchwachsenen Saisonverlauf. Mit Florian Ratzberger hat man zwar einen richtigen Torjäger an Board, traf der Offensivspieler gleich zehnmal in der bisherigen Spielzeit ins Schwarze, damit erzielte Ratzberger auch beinahe die Hälfte aller Tore der Blau-Weißen, doch in der Defensive kassierte man 29 Gegentore.

Ein Abgang - derzeit keine Zugänge in Planung - Trainingslager in Ungarn

Mit Adam Fekete geht man in Kohlgrube/Wolfsegg getrennte Wege, verlässt der ungarische Legionär den Verein in der Winterübertrittszeit, zugleich man keine Neuzugänge erwartet. „Wir sind eigentlich nicht auf der Suche nach Neuzugängen, wir wollen auf die jungen Spieler setzen“, gibt der sportliche Leiter bekannt. Für Coach Horvath geht es mit 28 Spielern nach Ungarn auf Trainingslager, darunter auch 14 Youngsters. „Mit unseren jungen Spielern sind wir gut aufgestellt“, so Eder weiter. Das offizielle Training läuft in Wolfsegg seit dem 21.1.

Rangverbesserung im Frühjahr erwünscht

In der restlichen Spielzeit peilt man in Wolfsegg eine Rangverbesserung an und will die Gegentreffer (Anm.: 29 in der bisherigen Spielzeit) minimieren. „Wir haben in der Hinrunde zu viele Gegentore erhalten, möchten diese nun minimieren und die nötige Stabilität in die Mannschaft hereinbringen. Dann kann es auch den ein oder anderen Platz nach vorne gehen und den ein oder anderen Punkt im Vergleich zum Herbst mehr geben“, erklärt Sportchef Eder.

