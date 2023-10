Kantersieg im Kellerduell! Jungschwäne fegen über ATSV Stadl-Paura hinweg

Details Montag, 16. Oktober 2023 09:50

In der 2. Klasse Mitte-West kommt es am Sonntag, bei herbstlichem Wetter, zum Kellerduell. Der ATSV Stadl-Paura empfängt die Juniors des SC Schwanenstadt. Die Tordifferenz der beiden Teams, wenn auch nicht im positiven Sinne, verspricht ein Torreiches Spiel, haben die Heimischen doch bereits 47 und die Gäste bereits 30 Tore in der noch jungen Saioson kassiert. Die Gäste aus Schwanenstadt reisen mit vier Niederlagen in Folge im Gepäck nach Stadl-Paura, wo sie letztes Wochenende beim Stadtrivalen des heutigen Gegners mit einer 9:0 Packung nach Hause geschickt wurden. Für die heutige Heimmannschaft gab es in dieser Saison noch gar nichts zu jubeln, verlor man doch alle seine bisherigen Duelle.

Vorentscheidung bereits in Halbzeit 1 - 20 Minuten reichen den Gästen

Zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene Partie und man merkte, dass sich beide Teams erstmal abtasten wollten. Die Ergebnisse der Vorwochen steckten einigen Spielern wohl noch in den Knochen. Nach etwa einer halben Stunde der erste Aufreger. Die Heimelf jubelte über den vermeintlichen Führungstreffer, doch Schiedsrichter Mevlüt erkannte das Tor zurecht wegen Abseitsstellung ab. Dass war offensichtlich der Wachmacher, den die Gäste brauchten. Kurz darauf hieß es Eckball für die Jungschwäne. Dieser segelte an den ersten Pfosten, wo Svager lauerte und den Ball zum 1:0 verwertete. Daraufhin sah man die spielerische Überlegenheit der Gäste. Offensives Pressing führte zu frühen Ballverlusten und demnach auch zu weiteren guten Chancen. Noch vor der Pause konnten die Schwanenstädter auf 3:0 erhöhen. Die Vorentscheidung war somit gefallen, konnte der ATSV doch erst drei Tore in der bisherigen Saison erzielen.

Gästeelf schießt sich Frust von der Seele - Bisercic mit Hattrick

Es dauerte etwa zehn Minuten, ehe die Gäste aus Schwanenstadt in Person von Bisercic die Partie nun endgültig entschieden haben. Der Plan der Gästeelf war es weiterhin hoch zu pressen und frühe Ballgewinne zu provozieren. So geschehen beim 4:0 und 5:0. Früher Ballgewinn - schneller Pass in die Tiefe - Tor Bisercic. Der 10er der Gäste machte mit seinem Doppelschlag die Hoffnung der Stadlinger zunichte hier nochmals zurückzukommen. Wer aber dachte, dass sich die Jungschwäne mit diesem Ergenis zufrieden gaben, der irrt. In den letzten zehn Minuten zogen sie das Tempo nochmal an und konnten zumindest noch etwas für ihr Torverhältnis machen. Grigorian und der doppelte Suljanovic stellten in den Schlussminuten den 8:0 Endstand her.

Fabian Svager, Sektoinsleiter SC Schwanenstadt Juniors:

"Wir sind mit dem 8:0 rundum glücklich, auch wenn der Sieg hätte höher ausfallen können. Dieses Spiel gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. Am Ende gilt es aber dieses Spiel nicht überzubewerten, da es uns der Gegner oft sehr leicht gemacht hat. Jetzt wollen wir das Positive aus diesem Match zeihen und dieses für die nächsten Aufgaben mitnehmen."

