Kurioses Spiel: SV Zell/Pettenfirst gibt 2:0-Führung aus der Hand, gewinnt am Ende aber mit 5:3

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:55

Zum Auftakt der 10. Runde in der 2. Klasse Mitte-West stand am Samstagnachmittag unter anderem das Spiel zwischen SV GW Zell am Pettenfirst und der Union Hofkirchen an der Trattnach am Programm. Während sich die Hausherren im Tabellenmittelfeld befinden, steht Hofkirchen mit nur drei Zählern am vorletzten Rang. In der Vorwoche musste sich Zell daheim gegen Bruckmühl knapp mit 3:2 geschlagen geben, Hofkirchen holte bei den Sattledt Juniors hingegen ein 2:2 Remis. Die Hauch-Elf gab in dieser Partie eine 2:0-Führung aus der Hand, kam nach dem 2:3 aber wieder besser ins Spiel und so gewann man die Begegnung am Ende mit 5:3!

Hofkirchen holte 0:2-Rückstand auf – 2:2 zur Pause

Den klar besseren Start auf der Sportanlage in Ungenach, wo rund 200 Besucher dieses Duell verfolgten, erwischten die Zeller. Nach drei Minuten war bereits der Ball erstmals über der Torlinie. Einen schnell abgespielten Freistoß verwandelte Valentin Brand zum 1:0. Nur 120 Sekunden später machte die Hauch-Mannschaft erneut druck und so nutzte Ermin Buljubasic eine Vorlage von Valentin Brand seine Chance zum 2:0. Nach diesem frühen 2:0 gaben die Hausherren die Partie allerdings völlig aus der Hand und Hofkirchen „erwachte“ erstmals. In der zehnten Minute erzielte Kilian Reinhold den 2:1-Anschlusstreffer. Auch in der 37. Minute waren die Heimischen nicht konzentriert genug und Günther Unterrainer markierte den 2:2-Ausgleich. Mit diesem Zwischenstand ging es schließlich in die Kabinen

Hofkirchen kann Partie sogar noch drehen – Zell wiederum dreht schließlich 2:3-Rückstand zu 5:3-Sieg

Den Start in die zweite Spielhälfte erwischten die Gäste den besseren. In Minute 53 begingen die Heimischen ein Foulspiel im Strafraum und Michael Wagenleitner verwandelte den anschließenden Strafstoß zum 3:2 für Hofkirchen. Mit der Zeit kamen die Zeller wieder zurück ins Spiel und mit einem direkt verwandelten Freistoß von Denis Memisevic war der neue Spielstand 3:3 – damit wieder alles offen in dieser Partie! Doch nochmal ließ sich Zell am Pettenfirst nicht so einfach zu bespielen, Valentin Brand konnte die Begegnung eine Viertelstunde vor Schluss nochmal drehen – 4:3 Zell! Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Dominik Grollmus kurz vor Spielende. Damit gewinnt Zell am Pettenfirst ein kurioses Spiel gegen Hofkirchen schließlich mit 5:3!

Stimme zum Spiel:

Peter Denk, Sektionsleiter SV GW Zell am Pettenfirst:

„Wir haben in den ersten zehn Minuten einen Traum Fußball gespielt, dann haben wir aber nichts mehr getan und haben den 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Es war ein flottes Spiel mit vielen Toren, zwischenzeitlich waren wir einfach überhaupt nicht bei der Sache. Zum Glück haben wir das Spiel noch drehen können, wir sind über die drei Punkte froh.“

Am kommenden Sonntag trifft der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst auf den ATSV Timelkam (14:30 Uhr), Hofkirchen/Tratt. reist tags zuvor zur Union Bruckmühl (16:00 Uhr).

2. Klasse Mitte-West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – Union Hofkirchen an der Trattnach, 5:3 (2:2)

88 Dominik Grollmus 5:3

75 Valentin Brand 4:3

62 Denis Memisevic 3:3

53 Michael Wagenleitner 2:3

37 Guenther Robert Unterrainer 2:2

10 Kilian Reinhold 2:1

5 Ermin Buljubasic 2:0

3 Valentin Brand 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.