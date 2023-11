ASV Niederthalheim verabschiedet sich mit 5:1-Kantersieg in die Winterpause

Details Sonntag, 12. November 2023 17:21

Zum Abschluss der Hinrunde kam es in der 13. Runde der 2. Klasse Mitte-West zum Duell zwischen dem ASV Niederthalheim und dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg. Niederthalheim ist im oberen Tabellendrittel zu finden, steht nach 12 Spielen bei 28 Punkte. Die Gäste hingegen sind in der Tabelle weiter unten, liegt man nach 12 Spielen bei 15 Zählern. Während Niederthalheim vergangene Woche gegen die SC Schwanenstadt Juniors einen deutlichen 4:1-Sieg feierte, verlor Kohlgrube bei den Bad Wimsbach Juniors mit 2:0. Niederthalheim geht damit auch als Favorit in diese Partie und konnte sich schlussendlich mit 5:1 deutlich durchsetzen.

Komfortabler 2:0-Vorsprung für Niederthalheim zur Pause

Vor rund 150 Besucher kamen beide Teams ein letztes Mal in diesem Jahr auf den Rasen im Schiller-Stadion. Der Favorit, der ASV Niederthalheim startete gleich mit viel Druck in diese Begegnung und ging nach 120 Sekunden auch erstmals in Führung. Nico Reisinger war nach einem Eckstoß zur Stelle und stellte auf 1:0. Mit Fortdauer der Partie kamen die Hausherren weiter zu den besseren Möglichkeiten, so erzielten die Heimischen nach einer knappen Stunde auch das 2:0, als Stipo Nikolic aus der Entfernung traf. Mit diesem 2:0 ging es schließlich auch in die Kabinen zur Pausenansprache.

Niederthalheim mit drei weiteren Treffern – Kohlgrube-Treffer nur mehr Ergebniskosmetik

Auch nach Wiederbeginn war die Hauser-Elf die deutlich stärkere Mannschaft. Für den nächsten Treffer nach 58 Minuten zeigte sich Nico Reisinger verantwortlich. Nur knappe zehn Minuten später kamen diesmal die Gäste im Angriff in Erscheinung, nach Foulspiel zeigte Schiedsrichter Haxhija auf den Punkt. Florian Ratzberger trat zu fälligen Elfmeter an und verwandelte diesen souverän – 2:0! Den Schlusspunkt setzte nach 89 Spielminuten der soeben erst eingewechselte Andreas Schoberleitner mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 5:1. Dann war auch Schluss – Niederthalheim geht mit einem deutlichen Sieg in die Winterpause.

