5. Sieg in Serie! Union Bruckmühl festigt Tabellenführung

Details Montag, 06. November 2023 09:21

Zu Gast im Römer Stadion beim ATSV Timelkam war am Sonntag die Union Bruckmühl. In der 12. Runde der 2. Klasse Mitte-West wollten die Hausherren nach dem überzeugenden 3:0 gegen Zell am Pettenfirst die nächsten drei Punkte einfahren. Das wird aber eine Herkulesaufgabe, da die Gäste aus Bruckmühl mit vier Siegen am Stück mit richtig viel Selbstvertrauen anreisen und die Tabellenführung behaupten wollen.

Umkämpfte erste Halbzeit - Pausenführung für die Gäste

Die Hausherren waren von Beginn an bemüht die Gäste aus Bruckmühl nicht ins Spiel kommen zu lassen. In der Anfangsviertelstunde war erstmal "Abtasten" angesagt. Danach kamen die Bruckmühler besser in das Spiel, gewannen viele Zweikämpfe und waren bei den zweiten Bällen präsent. Daraus resultierend waren die ersten Halbchancen für die Union, die jedoch nicht genutzt werden konnten. In Minute 24 dann ein Eckball für die Gäste, getreten von Oliver Pohn. Hier scheiden sich dann die Meinungen über den Torschützen. War es Pohn, Schmidinger oder gar ein Eigentor? Wer den Ball schlussendlich über die Linie drückte dürfte der Gästeelf egal sein - 1:0! Bis zum Pausenpfiff gab es dann noch ein paar gute Möglichkeiten für die Bruckmühler, die jedoch alle ungenutzt blieben.

3 Tore binnen 5 Minuten - Haslinger mit dem Schlusspunkt

Der ATSV wollte sich nicht so einfach geschlagen geben und das merkte man in der Zweikampfführung. Die zweite Halbzeit war generell etwas rupiger geführt, was dazu führte, dass die Gäste etwas den Faden verloren. In Minute 51 kamen die Timelkamer dann zum Ausgleich. Vorangegangen war ein Lattenschuss der Gäste, den die ATSV zum Konter nutzte. Ein Pass in die Tiefe fand mit Tapshe einen Abnehmer, dieser vollendete den Angriff mit einem schönen Schuss ins lange Eck. Die Freude der Heimischen hielt jedoch lediglich 3 Minuten. Dann legte sich Sebastian Kaiser einen Freistoß zurecht und verwandelte diesen via Innenstang im Tor. Sichtlich geschockt von der erneuten Führung nutzte Bruckmühl nur kurze Zeit später die Unsicherheit der Hausherren aus, Bachmayr dribbelte in den 16er und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden - Elfmeter! Den fälligen Strafstoß legte sich Haslinger auf den Punkt und verwandelte souverän ins linke Eck. Die Timelkamer versuchten in der Folge nochmal ran zu kommen, kamen jedoch aus dem Spiel zu keiner nennenswerten Torchance. Lediglich bei Standards wurde es etwas gefährlich vor Birners Tor. Den Schlusspunkt setzten jedoch wiederum die Gäste eine Viertelstunde vor Spielende. Ein schnell ausgeführter Freistoß fand mit Simon Birner einen abnehmer und dessen Schuss landete abgefälscht und unhaltbar im Netz - 4:1 Endstand!

Andreas Klein, Trainer Union Bruckmühl:

"Wir haben jetzt noch ein Spiel, dass für die restliche Saison wichtig sein wird. Durch die wesentliche Leistungssteigerung haben wir verdient gewonnen. Meine Jungs haben eine gute Leistung gezeigt und Alles gegeben. Jetzt gilt es die gute Ausgaganspositon für das Frühjahr zu festigen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.