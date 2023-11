Jungschwäne gehen in Haag/Hausruck mit 0:5 unter!

Details Montag, 13. November 2023 11:58

Der Sportplatz der Union Haag/H. war der Austragungsort der 13. Runde der 2. Klasse Mitte-West. Zu Gast waren die SC Schwanenstadt Juniors. Da die Union Bruckmühl am Samstag bereits gewonnen hatte, wussten die Haager, dass der Herbstmeistertitel bereits vergeben war. Jetzt hieß es mit einem Sieg an der Tabellenspitze dran zu bleiben und auf einen Punkt aufzuschließen. Letzte Woche konnte die Union Haag/H. das Spitzenspiel gegen BW Stadl-Paura für sich entscheiden. Die Gäste aus Schwanenstadt kommen mit drei Niederlagen in Serie im Gepäck nach Haag - Torverhältnis dabei 4:19!

Heimelf stellt früh die Weichen für den Sieg - 4:0 zur Pause

Spielertrainer Koplarovics dürfte seine Jungs vor dem Spiel die richtigen Worte mitgegeben haben, denn die Heimelf legte sofort los wie die Feuerwehr. So dauerte es auch keine 5 Minuten bis der Ball das erste mal im Netz landete. Thomas Wasner ist auf der linken Seite durch, bringt den Ball zur Mitte, wo der Stanglpass von einem Gästeverteidiger ins eigene Tor abgefälscht wurde. Nur 4 Minuten später klingelte es schon wieder im Tor der Jungschwäne. Diesesmal war der Torschütze der Spielertrainer selbst. Nach einem Pass aus dem Zentrum hatte Koplarovics zu viel Platz und schob das Leder mit der Innenseite ins lange Eck - 2:0 nach 8 Minuten! Die Heimelf hatte die Partie in der ersten Halbzeit total im Griff und ließ keine Chance der Juniors zu. In Minute 21 dann schon fast die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von links steht Heigl im 5er frei und konnte den Ball ohne Probleme über die Linie drücken. Etwa 10 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit stellte Koplarovics mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag auf 4:0. Ein Pass von Jedinger erreicht den Stürmer, der an diesem Tag den 30-Tore-Mann Muminovic bestens vertrat, und der ließ dem Gästegoalie mit seinem Schuss ins lange Eck wiederum keine Chance. Pause!

Zerfahrene zweite Halbzeit mit vielen Karten

In der zweiten Halbzeit ließen es die Männer rund um Spielertrainer Koplarovics dann ruhiger angehen. Ganz offensichtlich wusste man um die eigenen defensiven Stärken und dass die Juniors des SC Schwanenstadt mit 17 geschossenen Toren die drittwenigsten erzielen konnte. Jetzt ging es darum das Spiel noch erfolgreich zu Ende zu bringen und den jungen Spielern etwas Spielzeit zu gewähren. Die Heimelf hatte im Laufe der zweiten Halbzeit 1-2 gute Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Fünf Minuten vor dem Ende setzte Jedinger den Schlusspunkt. Nach einer gelungen Aktion auf der rechten Seite kommt das Spielgerät zu Jederinger, der einen Verteidiger austanzt und frei vor Keeper Druzic den Ball ins kurze Eck schiebt - 5:0! Einzig erwähnenswerte Aktion danach war die Rote Karte für Schwanenstadts Crstin in der Nachspielzeit.

Bela Koplarovics, Spielertrainer Union Haag/Hausruck:

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Spiel schnell entscheiden wollen. Meine Jungs haben alles super umgesetzt was ich vorgegeben habe. Wir haben auch den Gegner nicht unterschätzt und am Ende einer langen Saison noch verdient die 3 Punkte eingefahren. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde."

