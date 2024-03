Sechs Muminovic-Tore! Torspektakel bei Union Haag/Hausruck Heimsieg vs. ATSV Kohlgrube/Wolfsegg

Details Sonntag, 17. März 2024 11:33

Zur Eröffnung des Jahres 2024 kam es in der 14. Runde der 2. Klasse Mitte-West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Haag am Hausruck und dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg. Während die Koplarovics-Elf um den Aufstieg mitspielt und bereits zehn Spiele im Herbst gewinnen konnten, läuft es bei Kohlgrube in dieser Spielzeit nicht nach Wunsch. Nur vier "Dreier" konnten die Blau-Weißen bejubeln, was zu einem Tabellenplatz im unteren Drittel führt. Die favorisierten Haager setzten sich am Ende klar und deutlich mit einem 8:2-Heimsieg durch und ließen den Gästen überhaupt keine Chance.

Emir Muminovic trifft in Halbzeit eins fünf (!) Mal für Haag

Vor rund 80 Besuchern kamen die beiden Mannschaften am Sportplatz der Union Haag auf den Rasen. Von Beginn an zeigten sich die Haager von der besten Seite und erwischten einen perfekten Start in die Rückrunde. So waren keine 120 Sekunden auf der Uhr, kam erstmals Jubel auf: Emir Muminovic traf nach einem langen Ball zur 1:0-Führung. In dieser Tonart ging es schließlich auch immer weiter. Emir Muminovic wurde durch lange Bälle oder Stanglpässen - größtenteils von der linken Flügelseite - gesucht und erzielte die Haager Treffer Nummer zwei, drei, vier und fünf (6., 24., 34., 35.). Was eine erste Spielhälfte, wo der "Man of the match" mit Emir Muminovic bereits feststand. Mit einem 5:0-Vorsprung für die Koplarovics-Elf ging es in die Katakomben.

Hausherren lassen Kohlgrube auch im zweiten Durchgang keine Chance

Auch nach Wiederbeginn spielte fast nur Haag. Kohlgrube gelang es einfach nicht, sich durchzukombinieren und gefährliche Torchancen zu kreieren. Muminovic, der bereits in Halbzeit eins fünfmal ins Schwarze traf, hatte noch immer nicht genug und machte mit seinem sechsten (!) Treffer am Samstagnachmittag das halbe Dutzend voll, ehe der Haager Mittelstürmer nach 64 Spielminuten den "Feierabend" genoss. Den Ehrentreffer für Kohlgrube schoss per Strafstoß Florian Ratzberger rund zwanzig Minuten vor Spielende - 6:1. Ein kurioses Eigentor der Gäste verhalf den Hausherren dann auch noch zu Treffer Nummer sieben. Durch ein Gestochere kurz vor Schluss versenkte Alexander Heigl den Ball unglücklich zum 7:2 im eigenen Tor (86.) und in der 89. Minute durfte sich auch noch Amar Prosic in die Torschützenliste eintragen. 8:2 war dann auch der Endstand auf der Anzeigetafel - Auftakt nach Maß für die Haager.

Stimme zum Spiel:

Dominik Kaltenecker, Sektionsleiter Union Haag:

„Aus unserer Sicht war es ein idealer Start in die Rückrunde und ein sehr souveräner Sieg für uns. Natürlich ein Wahnsinn, dass Emir (Anm.: Muminovic) mit sechs Toren gleich einmal so weitermachte, wie die Hinrunde aufgehört hatte. Er ist von unserer Mannschaft oft perfekt bedient worden, teilweise war es drei viermal die fast idente Spielsituation. So ist es dann schnell gegangen und die Moral der Kohlgruber war weg. Für uns natürlich auch eine super Gelegenheit, um die jungen Spieler dann auch reichlich Spielzeit zu geben.“

