Tabellenführer Union Bruckmühl kann auch von BW Stadl-Paura nicht gestoppt werden

Der 15. Spieltag in der 2. Klasse Mitte-West hielt unter anderem die Begegnung zwischen dem SK Blau Weiss Stadl-Paura, der den fünften Rang belegt, und Tabellenführer Union Bruckmühl bereit. Während Bruckmühl zum Rückrundenauftakt gegen Ampflwang mit 3:0 gewann, musste Stadl-Paura eine knappe 1:2-Niederlage gegen den SV Zell/Pettenfirst hinnehmen. Am Ende konnte der SK Blau Weiss Stadl-Paura der Union Bruckmühl nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Ausgangslage war auch vorab klar zugunsten von Bruckmühl.

Tabellenführer erwischt Traumstart ins Spiel

Im Hinspiel sahen die Zuschauer beim 3:3-Remis einige Tore. Vor rund 100 Besuchern kamen die beiden Mannschaften am Sportplatz des SK BW Stadl-Pauras auf den Rasen. Die Union Bruckmühl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nachdem die Gäste nach wenigen Sekunden bereits eine Riesengelegenheit liegenließen – zwei Bruckmühler liefen allein auf den Torhüter zu, der Lupfer wurde vom Keeper aber pariert – traf Jakob Bichl schließlich in der fünften Minute zur frühen Führung. Danach wurde die Partie sehr hart geführt, der Spielfluss geriet durch zahlreiche Fouls immer wieder ins Stocken. Mit einer 1:0-Führung der Gäste ging es dann auch in die Kabinen.

Früher Ausschluss für Stadl-Paura nach Pausenpfiff – Bruckmühl macht alles klar

Auch nach dem Wiederbeginn von Schiedsrichter Schweighofer ließen die Gäste gleich eine Top-Tormöglichkeit liegen. Eine Minute später befand sich BW Stadl-Paura dann in Unterzahl. Lukas Taibl war bereits mit Gelb verwarnt, ging folglich aufgrund von Trikotziehens unter die Dusche und musste frühzeitig das Feld verlassen (47.). Durch diesen Ausschluss dominierte Bruckmühl das Match klar und kam infolgedessen auch zu einigen Chancen. Das 2:0 erzielte nach einem Konter erneut Jakob Bichl, der ein herrliches Zuspiel nur noch verwandeln musste. Auch nach diesem Treffer hatte der Tabellenführer weitere gute Möglichkeiten und setzte nach einer Stunde dann auch den Deckel drauf: Einen Stanglpass vom Flügel musste David Obermair nur noch verwerten. Von den Heimischen kam in der zweiten Halbzeit nur wenig, und so endete die Partie mit einem 0:3-Auswärtserfolg für Bruckmühl.

Für das nächste Spiel reist der SK Blau Weiss Stadl-Paura am 01.04.2024 zur Union Hofkirchen an der Trattnach, am selben Tag empfängt Bruckmühl SC Schwanenstadt Juniors.

Stimme zum Spiel:

Lukas Tassold, Sektionsleiter Stv. Union Bruckmühl:

„Das Spiel war wie erwartet sehr hart umkämpft, sie sind körperlich sehr robust. Der Platz war aufgrund der Wetterlage schwierig zu bespielen. Wir konnten aber von Anfang an damit umgehen. Nach der Führung kam von Stadl-Paura nur wenig, wir versuchten viel mit hohen Bällen, um die Abwehr zu überbrücken. Bis zur Halbzeit war die Partie aufgrund zahlreicher Fouls sehr hektisch. Mit dem Ausschluss konnten wir in der zweiten Halbzeit dann den Deckel draufmachen. Am Ende ist der Sieg für uns aufgrund des Spielverlaufs auch verdient.“

