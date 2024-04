Bad Wimsbach Juniors feiern verdienten 3:1-Heimsieg gegen SV GW Zell/Pettenfirst

Details Sonntag, 07. April 2024 13:46

In der 17. Runde der 2. Klasse Mitte-West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Bad Wimsbach Juniors und dem SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst. In der vergangenen Woche waren beide Teams erfolgreich unterwegs, die Juniors gewannen gegen Sattledt auswärts mit 1:2, Zell/Pettenfirst feierte einen 4:3-Heimerfolg gegen Kohlgrube. Die Wimsbacher liegen derzeit im oberen Tabellendrittel, die Zeller sind im Mittelfeld präsent. Im Hinspiel hatten die beiden Mannschaften 2:2-Remis gespielt. Bei Bad Wimsbach Juniors gab es für den SV Zell/Pettenfirst schlussendlich nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3.

Bad Wimsbach in Durchgang eins dominanter

Die Heimmannschaft begann aktiv, so ließen die Wimsbacher vor rund 60 Besucher im HF-Stadion Bad Wimsbach nach rund 13 Minuten die erste Chance aus. Ein Schuss landete am Aluminium. Auch in weiterer Folge waren die Heimischen besser im Spiel und so brachte Tobias Raab sein Team in der 27. Minute in Front. Nach einer Ecke stand der Wimsbacher goldrichtig und erzielte den ersten Treffer in dieser Partie. Dann war auch schon Schluss - zur Pause wusste SK PV-Beiskammer Wimsbach Juniors eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Zeller Anschlusstreffer blieb ohne Erfolg

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Brandstetter machte die Heimelf dort weiter, wo sie aufgehört hat. In der 66. Minute brachte Nic Rauscher das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Erneut war nach einem Eckstoß von der Seite das LEder im Tor. Doch die Gäste konnten die Partie rund zwanzig Minuten vor Schluss noch einmal spannend machen, als Denis Memisevic zur Stelle war und einen Freistoß direkt verwandelte zum Anschlusstreffer von Zell. In der Nachspielzeit angelangt waren nur noch wenige Sekunden zu spielen, als Tim Rauscher für die endgültige Entscheidung und dem Treffer zum schlussendlichen 3:1-Endstand sorgte (93.). Letzten Endes ging Bad Wimsbach Juniors im Duell mit dem SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst als Sieger hervor.

Bad Wimsbach Jrs. stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union Bruckmühl vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Zell/Pettenfirst den ASV Raika Niederthalheim.

Stimme zum Spiel:

Jakob Kaltenbrunner, Sportlicher Leiter SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst:

„Im Großen und Ganzen haben wir uns recht tapfer geschlagen. Bad Wimsbach war spielerisch etwas besser als wir und haben deshalb auch verdient gewonnen, wenn der Sieg womöglich auch etwas zu hoch ausgefallen ist. Der dritte Treffer war sehr abseitsverdächtig aus unserer Sicht.“

2. Klasse Mitte-West: SK PV-Beiskammer Wimsbach Juniors – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 3:1 (1:0)

93 Tim Rauscher 3:1

70 Denis Memisevic 2:1

66 Nic Rauscher 2:0

27 Tobias Raab 1:0

