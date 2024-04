13 Partien ohne Niederlage: Union Bruckmühl setzt Erfolgsserie bei 3:0-Heimsieg vs. Wimsbach Juniors fort

Details Sonntag, 14. April 2024 21:16

Ein spannendes Unterfangen brachte das Spiel zwischen der Union Bruckmühl und den SK Wimsbach Juniors im Rahmen der 18. Runde der 2. Klasse Mitte-West mit sich. Die Viertplatzierten Wimsbacher möchten dem Tabellenzweiten alles abverlangen. Die Junioren gewannen vergangene Woche 3:1 gegen Zell, Bruckmühl kam dahingegen im Kohlenrevierderby gegen Kohlgrube über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Das Hinspiel hatte Bad Wimsbach Jrs. mit 3:1 für sich entschieden. Damit trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast aus Bad Wimsbach schien Bruckmühl aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

Bruckmühl mit komfortablem Halbzeitvorsprung gegen starken Gast

Rund 170 Besucher verfolgten dieses Duell am Sonntagnachmittag. Die Gäste gerieten schon in der ersten Minute in Rückstand, als Rene Haslinger das schnelle 1:0 für Bruckmühl erzielte. Nach einem Freistoß-Flugball stand der etwas angeschlagene Haslinger goldrichtig und köpfte zur frühen Führung ein. Für den zweiten Treffer an diesem Nachmittag zeigte sich Martin Bachmayr verantwortlich, er versenkte die Kugel nach einer schönen Einzelaktion zum 2:0 (29.). Die erste Halbzeit war größtenteils ein relativ ausgeglichener Schlagabtausch, mit Chancen hüben wie drüben. Unter anderem landete ein Versuch der Wimsbacher am Aluminium. Pausenstand: 2:0!

Klein-Elf macht in Halbzeit zwei "Deckel drauf"

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Goia dauerte es nicht lange, als Bruckmühl den entscheidenden Treffer herbeibrachte. Thomas Jedinger steckte die Kugel perfekt durch auf Stürmer Jakob Bichl, der im Eins-gegen-eins erfolgreich war und das 3:0 erzielte. Danach kamen beide Mannschaften noch zu Chancen, auch die Gäste setzten in der Offensive Akzente, doch bei Bruckmühl Keeper und Kapitän Bernhard Birner gab es diesmal einfach kein Vorbeikommen. Letztlich fuhr Bruckmühl einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Am kommenden Freitag trifft Bruckmühl auf den ASV Raika Niederthalheim, Bad Wimsbach Jrs. spielt tags darauf gegen die Union Hofkirchen an der Trattnach.

Stimme zum Spiel

Lukas Bichl, Sportlicher Leiter Union Bruckmühl:

„Es war eine sehr konzentrierte Leistung von uns, nach dem bitteren Unentschieden im Derby vergangene Woche, war es gegen ein Spitzenteam aus dieser Liga ein gutes Auftreten. Doch auch Wimsbach hatte in der ersten Halbzeit einige gute Chancen, da hatte unser Torhüter gut gehalten und ein Schuss ging an die Stange. Gute Leistung und wichtiger sowie auch verdienter Sieg.“

2. Klasse Mitte-West: Union Bruckmühl – SK PV-Beiskammer Wimsbach Juniors, 3:0 (2:0)

53 Jakob Bichl 3:0

29 Martin Bachmayr 2:0

1 Rene Haslinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.