4:0! Vöcklabrucker SC lässt Liga-Neuling keine Chance

Am Freitagabend traf in der ersten Runde der 2. Klasse Mitte-West der Vöcklabrucker Sportclub vor heimischer Kulisse auf den SV Schlüßlberg. In der abgebrochenen Saison stand die Kenjar-Elf am Relegationsplatz und trauerte einem möglichen Aufstieg nach. Die Schlüßlberger mussten aufgrund der Auflösung der Gruppe Mitte-Ost die Liga wechseln und bissen sich im ersten Match die Zähne aus. Der Sportclub erreichte früh die Siegerstraße, ließ nach einem Platzverweis auch in numerischer Unterzahl nichts anbrennen und feierte am Ende einen ungefährdeten 4:0-Erfolg.

Kenjar-Elf stellt mit frühem Treffer und Doppelschlag die Weichen auf Sieg

Nur wenige Minuten nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Fethi hatten die Mannen von Coach Edis Kenjar die Nase vorne, als Daniel Pangerl aus 18 Metern abzog und das Spielgerät im rechten, unteren Eck versenkte. Kurz danach konnte der Liga-Neuling eine Ausgleichschance nicht nutzen. In der Folge dominierten die Vöcklabrucker im Volksbank-Stadion das Geschehen und stellten nach rund einer halben Stunde mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Nach einem Foul an Pangerl verwertete Petar Cotic den fälligen Elfmeter. Zwei Minuten später besiegelte Maximilian Hochrainer mit einem "Sonntagsschuss" aus 25 Metern - der Ball überraschte Gästegoalie Thomas Klausner und schlug im kurzen Ek ein - den 3:0-Pausenstand.

Hausherren nur noch zu zehnt - Pangerl setzt Schlusspunkt

Trotz des klaren Rückstandes steckte die Gästeelf von Trainer Josef Iglseder nicht auf und erhöhte nach Wiederbeginn die Schlagzahl. In Minute 57 sah der in Halbzeit eins verwarnte Almir Mujanic nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die Schlüßlberger warten fortan spielbestimmend, konnten aus der numerischen Überzahl aber kein Kapital schlagen, im Gegenteil. Nach 65 Minuten machten die dezimierten Hausherren den Sack endgültig zu, als Cotic nach einer Flanke von links ablegte und Pangerl mit einem satten Schuss seinen zweiten Treffer an diesem Abend erzielte. Danach hatten die Vöcklabrucker leichtes Spiel, vergaben jedoch etliche Chancen und verabsäumten einen höheren Sieg.





Edis Kenjar, Trainer Vöcklabrucker SC:

"Wir haben gut ins Spiel gefunden und vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Performance abgeliefert. Sieht man vom Ausschluss ab, hat an diesem Abend alles gepasst, geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung und freuen uns über den tollen Saisonstart".

Die Besten:

Vöcklabrucker SC: Daniel Pangerl (Sechser) und Petar Cotic (Stürmer)

