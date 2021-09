Schlüßlberg trumpft gegen Vöcklabruck auf - 3:1-Auswärtssieg

Details Samstag, 18. September 2021 18:22

Am Freitag Abend trafen der Vöcklabrucker SC und SV Schlüßlberg in Runde sechs der 2. Klasse Mitte-West aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Die Schlüßlberger überzeugten vor 60 Zusehern im Vöcklabrucker Volksbank-Stadion.

Freitag Abend, Runde sechs in der 2. Klasse Mitte-West, das Spiel zwischen Vöcklabrucker SC und SV Schlüßlberg stand auf dem Programm, die Gäste kamen als Favoriten nach Vöcklabruck, zumindest auf dem Papier: In der 30. Minute ging SV Schlüßlberg durch einen Treffer von Patrick Wageneder in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Marko Klaric zum 1:1-Ausgleich für den Vöcklabrucker Sportclub. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, Remis lautete das Zwischenresultat.



Gelb-Rote Karte für Cotic



Nach der Pause war Rene Mayr mit der 2:1-Führung für die Gäste aus Schlüßlberg zur Stelle (67.). Stefan Iglseder schoss die Kugel schließlich zum 3:1 für den SV Schlüßlberg über die Linie (80.) und rundete damit das Ergebnis ab. Nach Spielende kassierte Petar Cotic bei den Gastgebern noch für Kritik die Gelb-Rote Karte von Referee Mario Mühlböck. Dem Gast gelang somit die maximale Punkteausbeute in Vöcklabruck.





Der Vöcklabrucker SC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gastgebers liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 14 Gegentreffer fing. Ein Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Vöcklabrucker Sportclub bei, aktuell befindet man sich auf Platz acht.





Die bisherige Spielzeit des SV Schlüßlberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Schlüßlberg verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.





Der SV Schlüßlberg setzte sich mit diesem Sieg vom Vöcklabrucker SC ab und belegt nun mit zehn Punkten den vierten Rang bei einem 12:10-Torverhältnis.

2. Klasse Mitte-West: Vöcklabrucker Sportclub – SV Schlüßlberg, 1:3 (1:1)

30 Patrick Wageneder 0:1

44 Marko Klaric 1:1

67 Rene Mayr 1:2

80 Stefan Iglseder 1:3

