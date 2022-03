Herbe Pleite für Union Weibern - 1:5 zuhause gegen Union Steinerkirchen

Details Montag, 14. März 2022 20:22

Der FC Union Steinerkirchen setzte sich vor 80 Zuschauern auf dem Sportplatz Weibern standesgemäß gegen die Union GT Weibern mit 5:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der Gäste aus Steinerkirchen. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste aus Steinerkirchen erwischten einen Blitzstart ins Spiel: Sandor Maroti traf in der sechsten Minute zur frühen 1:0-Führung. Michael Roitinger war es, der in der 18. Minute das Spielgerät im Tor von Steinerkirchen zum 1:1-Ausgleich unterbrachte. Maroti glänzte an diesem Tag besonders: Er vollbrachte einen Hattrick für den FC Union Steinerkirchen als er noch zwei Mal nachlegte (34./43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Gasperlmair mit Doppelpack



Der FC Steinerkirchen baute die Führung aus, indem Thomas Gasperlmair noch zwei Treffer besorgen konnte (55./89.). Ein starker Auftritt ermöglichte der Truppe aus Steinerkirchen am Sonntag einen ungefährdeten 5:1-Auswärtserfolg gegen die Union GT Weibern.

Die Union GT Weibern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Union GT Weibern in dieser Zeit nur einmal gewann.

In der Defensive des FC Union Steinerkirchen griffen die Räder ineinander, sodass der FC Union Steinerkirchen im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die bisherige Spielzeit von Steinerkirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Der FC Union Steinerkirchen verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte man seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am Sonntag muss die Union GT Weibern bei WSC Hertha Wels 1b ran, zeitgleich wird FC Union Steinerkirchen vom SV Bad Schallerbach 1b in Empfang genommen.

2. Klasse Mitte-West: Union GT Weibern – FC Union Steinerkirchen, 1:5 (1:3)

89 Thomas Gasperlmair 1:5

55 Thomas Gasperlmair 1:4

43 Sandor Maroti 1:3

34 Sandor Maroti 1:2

18 Michael Roitinger 1:1

6 Sandor Maroti 0:1