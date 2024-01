Nach 26 langen Jahren, ATSV St. Martin/Traun im Sommer wieder erstklassig?

Details Montag, 08. Januar 2024 11:43

Seit 1998 ist der ATSV Dachclean St. Martin/Traun in der 2. Klasse aktiv und war im letzten Sommer eigentlich schon in der 1. Klasse. Der amtierende Vizemeister der 2. Klasse Mitte hatte in der Relegation nach einem Auswärtssieg gegen Haid alle Trümpfe in der Hand, doch im Rückspiel gab der ATSV in den Schlussminuten den sicher geglaubten Aufstieg aus der Hand. Unter Neo-Trainer Gerhard Mittermayr sind die Kicker aus St. Martin in der aktuellen Saison wieder am richtigen Weg, eroberten nach einer nahezu perfekten Hinrunde mit 33 von 36 möglichen Punkten den Herbstmeistertitel, haben sieben Zähler mehr am Konto als die beiden Konkurrenten, Steyregg und Babenberg, und greifen nach der Meisterschale.

Torfabrik und stärkste Defensive der Liga - in der Fremde ohne Punkteverlust

Nur gegen Stahl Linz ging der Ligaprimus leer aus, die elf übrigen Spiele konnte die Mittermayr-Elf aber allesamt gewinnnen. "Trotz der verkorksten Relegation haben wir uns wieder viel vorgenommen und den möglichen Aufstieg als Ziel vorgegeben. Unsere Mannschaft hat nicht nur den Herbstmeistertitel erobert, sondern ist in der Hinrunde überaus dominant aufgetreten und war selbst bei der Pleite gegen Stahl das bessere Team. Nur beim Sieg gegen Babenberg hatten wir das nötige Quäntchen Glück", weiß Sportchef Muhamet Bastovani. Die einzige Saisonniederlage musste der Herbstmeister auf eigener Anlage einstecken, die bisherigen fünf Auswärtsspiele konnte der ATSV aber allesamt gewinnen. Zudem avancierte der Titelaspitant zur Torfabrik der Liga - Emircan Gül und Anton Mandusic zeichneten für 20 der 47 Treffer verantwortlich - und stellt mit lediglich elf Gegentoren auch die stärkste Defensive. "Auch wenn wir nicht mit einer weißen Weste überwintern, hat im Herbst nahezu alles gepasst und konnten unser Vorhaben bislang realisieren. Erfreulich ist auch, dass in der Hinrunde die Disziplin gepasst hat und kein einziger Spieler vom Platz gestellt wurde", so Bastovani.

Keine Transfers

Am 16. Jänner fällt in St. Martin der Startschuss zur Vorbereitung. Ein in Kapfenberg geplantes Trainingslager hat sich zerschlagen, der Tabellenführer findet vor Ort aber ausgezeichnete Bedingungen vor und trainiert regelmäßig im Trauner Stadion. Beim Trainingsauftakt wird Coach Mittermayr vermutlich einen unverändertes Personal antreffen. "Nach dem tollen Herbst besteht kein Handlungsbedarf und verfügen über einen starken Kader, demzufolge sind aus heutiger Sicht weder Zu- noch Abgänge zu erwarten", spricht der Sportchef von einer ruhigen Winterpause.

"Wollen das begonnene Werk vollenden"

Aufgrund des klaren Vorsprungs wäre es eine Überraschung, sollte der ATSV im Sommer nicht auf Platz eins stehen. "Im Fußball hat es Alles schon gegeben, zudem schläft der Teufel bekanntlich nicht. Wir blicken der entscheidenden Phase der Meisterschaft aber zuversichtlich entgegen und wollen uns die Butter nicht vom Brot nehmen lassen", träumt Muhamet Bastovani nach 26 langen Jahren vom Aufstieg. Natürlich wollen wir den Meistertitel erobern, könnten aber auch als einer der punktebesten Zweiten gut leben. Grundsätzlich sind wir jedoch bestrebt, die eroberte Tabellenführung zu behaupten, das begonnene Werk zu vollenden und im Sommer als Erster durch das Ziel zu gehen".