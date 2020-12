2. Klasse Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:38

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Anas Aldarhozi (Franckviertel Linz)

Endergebnis:



1. Anas Aldarhozi (Franckviertel Linz / 3894 Stimmen)

2. Michel Eichstetter (SV Lichtenberg / 3562 Stimmen)

3. Leonard Berisha (Franckviertel Linz / 2073 Stimmen)

4. Benjamin Altmüller (SV Pasching 16 / 1767 Stimmen)

5. Michael Haugeneder (Union Walding / 1401 Stimmen)

6. Markus Peceny (St. Martin/Traun / 1269 Stimmen)

7. Ibrahim Asani (Stahl Linz / 829 Stimmen)

8. Florian Seilinger (SV Urfahr / 771 Stimmen)

9. Vjekoslav Tomasic (SV Pasching 16 / 697 Stimmen)

10. Gökhan Mahsenoglu (Stahl Linz / 510 Stimmen)