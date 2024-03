Form bestätigt! St. Martin/Traun lässt auch gegen die Admira Juniors nichts anbrennen

Details Montag, 25. März 2024 18:34

Gegensätzlicher könnten die Vorzeichen bei dieser Partie nicht sein, wenn 2. Klasse Mitte Tabellenführer ATSV St. Martin/Traun auf den Tabellenletzten SK Admira Juniors trifft. Wer hier die Favoritenrolle einnimmt ist klar, doch können die jungen Admiraner die Heimelf ärgern? Immerhin konnte zum Auftakt der Rückrunde ein Punkt bei Franckviertel Linz ergattert werden. Der Tabellenführer startete standesgemäß mit einem 3:1 Sieg gegen Ebelsberg Linz die Mission Aufstieg.

Regnerische Anfangsphase - Vidovic mit Doppelschlag vor der Pause

Zu Beginn des Spiels hatten die Gäste aus St. Martin mit den widrigen Wetterverhältnissen zu kämpfen. Es schien, als konnten die Gastgeber die Umstände besser wegstecken und so kam es, dass die Juniors der Admira besser ins Spiel starteten und gut kombinierten. Die ersten 15 Minuten gehörten ganz klar der Heimelf, jedoch konnten sie aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen. Nach etwa 20 Minuten kam der Wetterumschwung und auch die Gäste kamen danach besser ins Spiel. St. Martin agierte in der Manier eines Topteams und nutzte seine erste Gelegenheit zur Führung. Gül setzte sich, nach einem langen Ball, auf rechts durch und verwandelte überlegt mit der Innenseite ins lange Eck. Bis kurz vor der Pause geschah nicht wirklich viel, bis Nemanja Vidovic binnen 5 Minuten einen Doppelpack schnürte. Beim ersten Tor blieb er vor Goalie Koller eiskalt, und bei seiner zweiten "Bude" hatte er etwas Glück, wurde der Ball unhaltbar abgefälscht. Danach bat der sehr gute Schiedsrichter Polat die Teams zum Pausentee.

Dominante Gäste machen in Halbzeit zwei alles klar

Wer dachte, dass die Admira Juniors jetzt nochmal alles versuchten, um das Ruder umzureißen, der irrte. In Halbzeit zwei war der Tabellenführer drückend überlegen und die junge Heimelf konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive. So war es auch nicht verwunderlich, dass St. Martin, in Person von Gül, der ebenfalls sein zweites Tor erzielte, zum 4:0 kam. Gül verwandelte einen Pass von links, der gut in den Rücken der Abwehr gespielt wurde. Den Schlusspunkt setzte dann Hasini mit einem gekonnten Heber, nachdem Mbella Koutet den Ball vor der Linie mit der Ferse rettete. Ein würdiger Schlusspunkt einer, aus Gästesicht, perfekten Partie.

Muhamet Bastovani, Setktionsleiter ATSV Födinger St.Martin / Traun

"Die ersten 15 Minuten haben wir etwas verschlafen, danach hatten wir das Spiel im Griff und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Der Schiedsrichter hatte einen sehr guten Tag und wirklich Fingerspitzengefühl bewiesen. Das Spiel wurde gut geleitet und war sehr fair. Die Situation sieht jetzt auch besser aus, da die Teams hinter uns Punkte liegen gelassen haben."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.