Tolle Fairplay-Geste von Franckviertel-Trainer Serbest - Trotz Rückstand verzichtet er auf Elfmeter!

Details Montag, 15. April 2024 14:25

Zu Gast beim ATSV St. Martin/Tr. ist in Runde 18 der 2. Klasse Mitte die Mannschaft von SV Franckviertel Linz. Während die Kicker aus St. Martin nach wie vor von der Tabellenspitze lachen läuft es in der Rückrunde für die Gäste des SV Franckviertel noch nicht wirklich rund. Lediglich einen Sieg konnten die Gäste im Jahr 2024 einfahren. Anders die Situation bei der Heimelf. Diese holte beinahe das Punktemaximum. Einem Unentschieden stehen drei Siege gegenüber. Die Rollen in diesem Spiel scheinen also klar verteilt.

SV Franckviertel zu unkonzentriert - Alle Tore fallen in Halbzeit eins

Die Gäste vom SV Franckviertel haben sich für dieses Spiel so einiges vorgenommen und wollten aggressiv und kämpferisch stark gegen einen schier übermächtigen Gegner agieren. Hinten sollte so lange wie möglich die Null stehen und nach vorne hin wollte man Nadelstiche setzen. Dem Vorhaben wurde jedoch ein jähes Ende gesetzt, als St. Martins Hasani bereits in Minute fünf einen schön vorgetragenen Angriff zur 1:0 Führung vollendete. Bereits in Minute 17 erhöhten die Hausherren ihre Führung. Torschütze zum 2:0 war Gül, der in dieser Saison bereits zum 17. Mal erfolgreich war. Die Gäste agierten von nun an etwas stabiler und ließen nicht mehr viele Chancen zu. Selbst kam man in Minute 37 dann zum Anschlusstreffer. Erfolgreich für den SV Franckviertel war Siantu. Kurz vor der Halbzeit schlugen dann wieder die Hausherren zu. Vidovic stellte den alten zwei Tore Abstand wieder her und erzielte das 3:1 quasi mit dem Pausenpfiff.

Keine weiteren Tore - Franckviertel Trainer zeigt, dass Fairplay bei ihm großgeschrieben wird

Die Gäste kamen etwas mutiger aus der Kabine und versuchten zum Anschlusstreffer zu kommen. Gegen die gut stehende Defensive der Hausherren war aber an diesem Nachmittag kein weiteres Vorbeikommen mehr. Es schien fast so als ob St. Martin/Tr. nicht mehr wollte und der SV Franckviertel nicht mehr konnte. Großer Gewinner in diesem zweiten Durchgang war das Fairplay. Kurz vor Schluss entschied Schiedsrichter Schwandner auf Elfmeter für den SV Franckviertel. Es gab keine großen Proteste der Heimelf, da die Entscheidung sehr klar war. Spielertrainer des SV Franckviertel Sercan Serbest hat jedoch gesehen, dass einer seiner Spieler in der Aktion im Abseits stand und teilte dies dem Schiedsrichter mit, der folgerichtig den Elfmeter zurücknahm und auf Abseits entschied. Eine tolle Geste von Serbest - Hut ab! Dem Ligaportal-Team ist auch zu Ohren gekommen, dass dies nicht die erste Fairplay-Aktion von Serbest war. Solche Typen braucht der Fußball. Nach einer solchen Aktion rückt das Endergebnis von 3:1 fast in den Hintergrund.

Sercan Serbest, Spielertrainer SV Franckviertel

"Wir haben uns gegen St. Martin/Traun einiges vorgenommen und wollten in diesem wichtigen Spiel nicht als Verlierer vom Platz gehen. Trotz der Niederlage sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich bin stolz auf die Entwicklung meiner Mannschaft."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.