GK Westbahn Linz wird Favoritenrolle gerecht - Klarer Heimsieg gegen SV Urfahr

Details Montag, 15. April 2024 14:54

In Runde 18 der 2. Klasse Mitte treffen in der GK Arena die ASKÖ GK Westbahn Linz und der SV Urfahr aufeinander. Die Rollen scheinen klar verteilt. Während die Gäste aus Urfahr lediglich auf dem 10. Platz rangieren, schielen die Heimischen nach oben und haben aktuell Platz fünf inne. Nach zwei Siegen in Folge musste GK Westbahn zuletzt eine empfindliche Niederlage gegen den Tabellenletzten Admira Juniors einstecken und sind auf Wiedergutmachung aus. Die Gäste aus Urfahr legen in der Rückrunde eine regelrechte Achterbahn hin. Nach einem Sieg folgte immer eine Niederlage. Sollte es so weitergehen, weiß man vorweg, wie es ausgehen wird.

Ausgeglichene erste Halbzeit - Leichtes Chancenplus für GK Westbahn

Die ASKÖ GK Westbahn versuchte von Beginn an das Spiel an sich zu reißen. In den ersten 20 Minuten konnte man sich ein leichtes optisches Übergewicht erarbeiten und man spielte recht gefällig. In der Folge schlichen sich aber immer wieder individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten ein. In einer Phase, in der das Spiel recht zerfahren war, erzielten die Heimischen dann das 1:0. Nach einem schönen Lochpass war Westbahns Baldeh alleine durch und verwandelte eiskalt ins kurze Eck. Es dauerte jedoch keine fünf Minuten, ehe der SV Urfahr zum Ausgleich kam. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war die Kopfballabwehr der Westbahner Defensive zu kurz und der Ball landete vor den Füßen von Sageder, der keine Probleme hatte, den Ausgleich zu erzielen. In den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams größtenteils, sodass sich die Offensiven der Teams lediglich Halbchancen erarbeiten konnten. Mit 1:1 ging es dann in die Kabinen.

GK Westbahn erhöht den Druck - SV Urfahr zu harmlos

Wie schon im ersten Durchgang war es in Halbzeit zwei auch das Heimteam, welches besser aus der Kabine kam. Westbahn hatte mehr Ballbesitz und gewann auch mehr Zweikämpfe. So war es auch wenig überraschend, dass die erste Großchance der Heimelf gehörte. Mit dieser erzielten sie dann auch direkt die Führung. Nach einer Ecke von rechts steigt Savage am höchsten und köpft ein. Danach schaltete GK Westbahn etwas in den Verwaltungsmodus und ließ die Gäste kommen. Der SV Urfahr schaffte es jedoch nicht wirklich gefährlich zu werden und biss sich gegen die Defensive der Heimelf die Zähne aus. Zehn Minuten vor Schluss dann die Entscheidung. Yorro Baldeh wurde wieder mal mit einem Lochpass auf die Reise geschickt. Baldeh umkurvte Goalie Hlava und schob zum 3:1 ein. Den Schlusspunkt setzte dann Savage, der ebenfalls seinen Doppelpack schnürte. Die drei Punkte bleiben somit in Linz und der SV Urfahr muss mit einer 4:1 Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.

Markus Modrey, Sportlicher Leiter GK Westbahn

"Nach der letzten Niederlage war es ein gutes Zeichen des Teams. Es hat gut gepasst und das Team ist als Mannschaft aufgetreten und wir sind dementsprechend als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

