ASKÖ Leonding dreht Partie gegen Walding

Details Montag, 24. August 2020 11:10

Der gute Start der Sportunion Walding wurde in dieser Partie relativiert. Der Gast verlor gegen die ASKÖ Leonding mit 5:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein.

Die Hausherren übernehmen die Kontrolle über das Spiel und es ergeben sich gute Chancen. Die Waldinger lauern auf Konter und sind immer gefährlich. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Michael Fasching für die Union Walding zur Führung, und zwar genau aus so einem Konter (43.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Walding seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Waldinger gelingt es innerhalb weniger Minuten aus zwei Kontern zwei Tore zu machen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gleich nach Wiederanpfiff feuert Michael Leitner einen Schuss ab, Philipp Barth verschätzt sich und die Kugel landet in den Maschen. Nach 69. Minuten baut Stefan Mayer die Führung der Gäste erneut aus. In der 73. Minute bejubelte die ASKÖ Leonding das 2:3 durch Daniel Steinbeiss. Die komfortable Halbzeitführung der Union Walding hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Leonding schoss den Ausgleich nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer. Torschütze ist abermals Steinbeiss. In der 90. Spielminute kippt die Partie dann völlig. Saman Nagafi beendet einen schönen Spielzug der Hausherren mit dem 4:3 Führungstreffer. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzt Alexander Brenner mit dem 5:3 dann noch Einen drauf. Walding war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Die ASKÖ Leonding ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Der Angriff des Gastgebers wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon achtmal zu. Die ASKÖ Leonding bleibt in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

Bei der Sportunion Walding präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Mit drei ergatterten Punkten steht die Union Walding auf Tabellenplatz sieben.

2. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – Sportunion Walding, 5:3 (0:2)

43 0:1 Michael Fasching

45 0:2 Johannes Martin Scheftner

47 1:2 Michael Leitner

69 1:3 Stefan Mayr

73 2:3 Daniel Steinbeiss

75 3:3 Daniel Steinbeiss

90 4:3 Saman Nagafi

94 5:3 Alexander Johannes Brenner

