Franckviertel Linz bleibt gegen St. Martin/Traun weiterhin sieglos

Details Montag, 07. September 2020 09:40

St. Martin/Traun setzte sich standesgemäß gegen Franckviertel Linz mit 5:1 durch. St. Martin/Tr. hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Der Gast zeigte von Beginn an auf, wer das Zepter in der Hand hielt. Man spielte frech nach vorne und suchte die tiefen Bälle. So kam es, dass der ATSV in der 18. Minute in Führung ging. Als Torschütze durfte sich Emircan Gül feiern lassen. In weiterer Folge verteidigten die Hausherren aber kompakt und gut, weshalb es den Gästen nicht gelang einen weiteren Treffer nachzulegen. Trotzdem waren die Mannen des St. Martin, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schießbude eröffnet

St. Martin/Traun erzielte in der 46. Minute das 0:2. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff war Haci Bilal Özkanli zur Stelle und markierte den zweiten Treffer. Franckviertel wurde deutlich abgehängt, als St. Martin/Tr. durch den zweiten Trefer von Özkanli auf 3:0 erhöhte (48.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 53. Minute mit dem ATSV Födinger St. Martin/Traun einen sicheren Sieger zu haben. Gül zeigte ebenfalls, dass er zu einem Doppelpack im Stande war. Albin Kelmendi vollendete zum fünften Tagestreffer in der 73. Spielminute. Der SV Franckviertel Linz kam kurz vor dem Ende durch Roland Leitner zum Ehrentreffer (90.). Schlussendlich reklamierte St. Martin/Traun einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Heimmannschaft in die Schranken.

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von Franckviertel Linz derzeit nicht. In der Defensive drückt der Schuh bei Franckviertel, was in den 14 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Vier Spiele und noch kein Punkt: Franckviertel wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Situation des SV Franckviertel Linz ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen St. Martin/Tr. handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Der ATSV Födinger St. Martin/Traun nimmt mit zehn Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Die Verteidigung von St. Martin/Traun wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst dreimal bezwungen. St. Martin/Traun bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat St. Martin/Tr. drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – ATSV Födinger St. Martin/Traun, 1:5 (0:2)

18 0:1 Emircan Guel

46 0:2 Haci Bilal Oezkanli

48 0:3 Haci Bilal Oezkanli

53 0:4 Emircan Guel

73 0:5 Albin Kelmendi

90 1:5 Roland Leitner

