SV Alkoven bleibt gegen Edelweiss Juniors verlustpunktfrei

Der SV Sparkasse Alkoven verbuchte einen 4:3-Arbeitssieg gegen die Union Edelweiss Linz Juniors. Die Ausgangslage sprach für den SV Alkoven, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Eldin Halilovic sein Team in der zweiten Minute. Nach dem Blitzstart der Gäste schoss Oliver Zauner in der 13. Minute das erste Tor für Alkoven. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Elvedin Kurtovic das 1:2 zugunsten der Edelweiss Juniors (40.). Halilovic konnte es aber nicht nur gleich nach Anpfiff, sondern auch kurz vor Abpfiff. Mit seinem zweiten Treffer der Partie erhöhte er die Führung seiner Mannschaft. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Partie gedreht

Der SV Alkoven fand zurück ins Spiel und das mit einem Paukenschlag. Verner Manjic und Zauner trafen in den Minuten 65 und 77 und glich die Partie damit wieder aus. Das nun wieder offene Kräftemessen wurde aber nur eine Minute später durch Manjic's zweiten Treffer gedreht. Der Alkovener verwandelte einen Elfmeter eiskalt. Die Edelweiss Jrs. hatten alle Trümpfe in der Hand, verspielten im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßten letztlich eine bittere Niederlage ein.

Nach vier absolvierten Spielen stockte der SV Sparkasse Alkoven sein Punktekonto bereits auf 12 Zähler auf und befindet sich damit an der Spitze der Liga. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gastgeber stets gesorgt, mehr Tore als der SV Alkoven (17) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Mitte. Der SV Alkoven setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon vier Siege auf dem Konto.

Zwei Siege und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Lage der Edelweiss Juniors bleibt angespannt. Gegen den SV Sparkasse Alkoven musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

2. Klasse Mitte: SV Sparkasse Alkoven – Union Edelweiss Linz Juniors, 4:3 (1:3)

2 0:1 Eldin Halilovic

13 1:1 Oliver Zauner

40 1:2 Elvedin Kurtovic

46 1:3 Eldin Halilovic

65 2:3 Verner Manjic

72 3:3 Oliver Zauner

77 4:3 Verner Manjic

