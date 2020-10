Leonding schießt Babenberg aus dem eigenen Stadion

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 22:05

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Union Babenberg Linz Süd und die ASKÖ Leonding mit dem Endstand von 0:6. Die Überraschung blieb aus: Gegen die A. Leonding kassierte Babenberg Linz eine deutliche Niederlage.

Michael Brunhofer brachte den Ball zum 0:1 zugunsten der ASKÖ Leonding über die Linie (7.). Saman Nagafi erhöhte für die Gäste auf 0:2 (32.). Mit dem dritten Treffer durch Brunhofer schien die Partie bereits in der 34. Minute mit der ASKÖ Leonding einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte Nagafi seinen zweiten Treffer nach (40.). Die ASKÖ Leonding hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Der fünfte Streich von Leonding war Michael Leitner vorbehalten (54.). David Heiligenbrunner schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 0:6 für die ASKÖ Leonding in die Höhe. Schlussendlich setzte sich die ASKÖ Leonding mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Babenberg den zehnten Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt war bei der Union Babenberg Linz Süd der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

An der Abwehr von Leonding ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste die ASKÖ Leonding bislang hinnehmen. Die Saison der Leondinger verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, ein Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief die ASKÖ Leonding konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – ASKÖ Leonding, 0:6 (0:4)

7 Michael Brunhofer 0:1

32 Saman Nagafi 0:2

34 Michael Brunhofer 0:3

40 Saman Nagafi 0:4

54 Michael Leitner 0:5

75 David Heiligenbrunner 0:6