Tausch mit zwei Toren - Walding/Rottenegg mit 3:0-Sieg gegen Babenberg Linz Süd

Die Union Babenberg Linz Süd konnte der SPG Walding/Rottenegg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Für die Heimmannschaft traf Lukas Tausch vor 150 Zusehern im Waldinger Sportpark doppelt.

In den ersten Spielminuten hatte vor allem der Gastgeber Walding/Rottenegg einige Chancen auf seinem Konto: In der sechsten Minute zum Beispiel scheiterten je Lukas Tausch und Michael Fasching gegen den starken Babenberg Linz Süd-Torhüter Andreas Obermüller. Vor dem Seitenwechsel sorgte dann jedoch schließlich Fasching mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Babenberg Linz. Mit einem Tor Vorsprung für SPG Walding/Rottenegg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.



Tausch mit zwei Toren



Lukas Tausch beseitigte mit seinen Toren (72./81.) die letzten Zweifel am Sieg des Heimteams. Ein starker Auftritt ermöglichte der SPG Walding/Rottenegg am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Babenberg.





SPG Walding/Rottenegg nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Die Frage für die Babenberg-Anhänger war wohl jene nach Spielende: Wann bekommt die Union Babenberg Linz Süd die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SPG Walding/Rottenegg gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte der Gast bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen und steht nun auf Platz elf.

2. Klasse Mitte: SPG Walding/Rottenegg – Union Babenberg Linz Süd, 3:0 (1:0)

42 Michael Fasching 1:0

72 Lukas Tausch 2:0

81 Lukas Tausch 3:0

