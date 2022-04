Walding/Rottenegg nach 3:1 seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von Babenberg Linz geht weiter

Details Sonntag, 03. April 2022 19:14

Gegen SPG Walding/Rottenegg holte sich Union Babenberg Linz Süd vor 50 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Die SPG Walding/Rottenegg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Dominik Stöbich traf doppelt.

Lukas Tausch brachte SPG Walding/Rottenegg nach 27 Minuten die 1:0-Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Die SPG Walding/Rottenegg stellte das 2:0 sicher (57.), Dominik Stöbich verwertete den Elfmeter erfolgreich. Philipp Zimmermann schoss für Babenberg in der 81. Minute das erste Tor, ebenfalls per Strafstoß. SPG Walding/Rottenegg baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (94.), für den Goalgetter Stöbich war es bereits der zweite Treffer in diesem Spiel. Schließlich strich die SPG Walding/Rottenegg die Optimalausbeute gegen die Union Babenberg Linz Süd ein.

Walding/Rottenegg aktueller Zweiter

Union Babenberg Linz Süd bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SPG Walding/Rottenegg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Die SPG Walding/Rottenegg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SPG Walding/Rottenegg zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Union Babenberg Linz Süd steckt nach neun Partien ohne Sieg im Schlamassel, während die SPG Walding/Rottenegg mit aktuell 32 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag reist die Union Babenberg Linz Süd zur ASKÖ SC Kirchberg-Thening, zeitgleich empfängt SPG Walding/Rottenegg den FC Dardania Linz.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – SPG Walding/Rottenegg, 1:3 (0:1)

94 Dominik Stoebich 1:3

81 Philipp Zimmermann 1:2

57 Dominik Stoebich 0:2

27 Lukas Tausch 0:1