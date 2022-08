Union Edelweiß Linz Juniors ziehen Wohlschläger-Elf "weiße Weste" aus

Details Samstag, 27. August 2022 13:25

Zum Auftakt der dritten Runde der 2. Klasse Mitte kam es in der Begegnung zwischen den Union Edelweiß Linz Juniors und dem SV Pasching 16 zu einem überaus interessanten Kräftemessen. In der vergangenen Saison eroberte die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten den Vizemeistertitel, verpasste dann aber in der Relegation den Aufstieg. Die Paschinger starteten nach einer jahrelangen Präsenz am Ende der Tabelle exzellent in die Saison und sammelten in den ersten beiden Partien vier Punkte. Am Freitagabend war für die Gäste, trotz einer ansprechenden Leistung, aber Schluss mit lustig und mussten nach einer 1:4-Niederlage die "weiße Weste" ausziehen. Der SV ist seit vier Jahren in dieser Liga aktiv, konnte dabei in der Fremde bislang keinen einzigen Sieg feiern und musste im 40. Auswärtsspiel in Folge die 36. Niederlage einstecken. Die Juniors hingegen untermauerten ihre enorme Stärke auf eigenem Platz und feierten in den letzten 14 Heimspielen den zwölften Sieg.

Rechberger bringt starke Gäste in Führung - Bajraktari gleicht kurz danach aus

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kaiser trat die Gästeelf von Coach Thomas Wohlschläger mit breiter Brust auf und lieferte dem amtierenden Vizemeister einen offenen Schlagabtausch. Nach wenigen Minuten, Elfmeteralarm im Linzer Strafraum, nach einem vermeintlichen Foul ließ der Unparteiische das Spiel aber weiterlaufen. Fortan begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, weshalb die Zuschauer ein offenes und interessantes Match zu sehen bekamen. Es ging munter hin und her, auf beiden Seiten konnte die eine oder andere Chance zunächst aber nicht genutzt werden. Die selbstbewussten Paschinger agierten taktisch überaus geschickt und gingen kurz vor der Pause nicht unverdient in Führung. Ein Kicker der Gäste tankte sich am Flügel durch, brachte das Leder zur Mitte und Manuel Rechberger schob das Spielgerät ein. Die Hausherren wussten darauf aber nur drei Minuten später die passende Antwort, als Eldin Halilovic auf der rechten Seite einen Stanglpass schlug, Ardit Bajraktari goldrichtig stand und den 1:1-Halbzeitstand fixierte.

Aliu schnürt Doppelpack

Auch nach Wiederbeginn wussten die Gäste zu gefallen, mit zunehmender Spieldauer musste die Wohlschläger-Elf dem hohen Aufwand jedoch Tribut zollen. Die Heimelf von Coach Adis Ferhatovic übernahm zusehends das Kommando, konnte einige Chancen zunächst aber nicht nutzen. In Minute 73 kippte das Spiel, als Elias Sadric einen Pass in die Tiefe schlug, Rilind Aliu sich im Zweikampf durchsetzte und auf 2:1 stellte. Die Juniors hatten die Partie gedreht, ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und schlugen in den Schlussminuten eiskalt zu. Nach einem erneuten Zuspiel von Sadric war es abermals Aliu, der den Sack zumachte. Kurz danach zappelte der Ball schon wieder in den Maschen, als Almedin Mahmic mit einem frechen Heber von der Strafraumgrenze Gästegoalie Patrick Brandstetter überraschte und den 4:1-Endstand besiegelte.

Adis Ferhatovic, Trainer Union Edelweiß Linz Juniors:

"Es war ein hartes Stück Arbeit und haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan. Die Paschinger sind heuer wesentlich stärker als in den letzten Jahren und sind nicht unverdient in Führung gegangen. Es war eine über weite Strecken einge Partie, aufgrund der Steigerung nach der Pause konnten wir aber einen verdienten Sieg feiern und im zweiten Match den zweiten Dreier einfahren".