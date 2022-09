Babenberg Linz untermauert Heimstärke und siegt mit 2:0!

Details Montag, 05. September 2022 10:53

Am Sonntagnachmittag begrüßte die Union Babenberg Linz Süd den SV Franckviertel Linz. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Babenberg Linz aus. Jürgen Hartl und Milos Crnomarkovic durften sich vor 100 heimischen Fans feiern lassen.

Franckviertel Linz geriet in der siebten Minute ins Hintertreffen: Jürgen Hartl trat zum fälligen Elfmeter an und verwandelte eiskalt. In der Folge gab es für beide Teams jeweils eine gute Einschussmöglichkeit, es blieb aber vorerst bei der knappen Führung. In der 22. Minute gab es dann wieder Elfmeter für die Heimischen, dieses Mal durfte Milos Crnomarkovic ran, der auf 2:0 für Babenberg erhöhte. In der 32. Minute blieb von Freistoß für die Gäste aus aussichtsreicher Position in der Mauer hängen.

Zurzeit ist nicht viel los hier Temps, Ticker-Reporter

Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. In der zweiten Halbzeit sahen die Besucher ein ruhiges Match, einzig in der 75. Minute fand Union Babenberg Linz Süd eine gute Kopfballmöglichkeit vor, die nicht genutzt werden konnte.

Die Union Babenberg Linz Süd macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf. In dieser Saison sammelte Babenberg Linz bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt Franckviertel in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Babenberg erwartet am Sonntag die ASKÖ Neue Heimat Linz. Für den SV Franckviertel Linz geht es am kommenden Freitag bei den Union Edelweiss Linz Juniors weiter.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – SV Franckviertel Linz, 2:0 (2:0)

