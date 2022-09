ASKÖ Donau Linz 1b feiert nach zwei Eigentoren ersten Sieg seit 31. Oktober 2019

Details Sonntag, 11. September 2022 13:35

In der fünften Runde der 2. Klasse Mitte empfing die SV Urfahr die ASKÖ Donau Linz 1b. Nachdem die Urfahraner in der vergangenen Saison an der Relegation vorbeigeschrammt waren, wollte die Ecker-Elf in der aktuellen Spielzeit wieder im Aufstiegskampf mitmischen, die SVU ist bislang jedoch holprig unterwegs. Zwei Wochen nach einem 6:1-Heimsieg gegen Franckviertel wollte der Favorit gegen einen weiteren Nachzügler einen "Dreier" nachlegen, erlebte am Samstagnachmittag aber eine böse Überraschung und zog mit 1:2 den Kürzeren. Das 1b-Team hatte am 31. Oktober 2019 seinen bislang letzten Sieg gefeiert, ehe die Meisterschaft coronabedingt abgebrochen wurde und der damalige OÖ-Ligist seine zweite Mannschaft aus dem Bewerb genommen hatte. Mit diesem überraschenden Erfolg wurden die Kleinmünchener die "Rote Laterne" los. Kurioses Detail am Rande: Gegner beim letzten Donau-Sieg vor nahezu drei Jahren, wie auch beim gestrigen "Dreier" waren jeweils die Kicker aus Urfahr.

Favorit mit früher Führung - SVU-Kapitän gleicht mit Eigentor aus

Bei strömendem Regen, starkem Wind und schwierigem Geläuf hatte die Heimelf von Coach Markus Ecker nach nur fünf Minuten die Nase vorne. Nach einem Rückpass der Gäste brachte 1b-Schlussmann Rinor Xhemaili den Ball nicht unter Kontrolle, Sebastian Holzbauer, der im Sommer von Gramastetten ans Donauufer gewechselt war, spitzelte das Leder am Goalie vorbei und stellte auf 1:0. Die Mannen von Neo-Trainer Rene Gansterer waren nur kurz geschockt, krempelten danach die Ärmel hoch und verzeichneten fortan mehr Ballbesitz. Nach rund einer halben Stunde durften sich die jungen Kleinmünchner über den Ausgleich freuen, als Michael Kozarac einen Corner ausführte und SVU-Kapitän William Brown den Ball mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor lenkte. Danach entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, sodass es bis zur Pause beim 1:1 blieb.

Zweites Eigentor bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Franke ging es zunächst hin und her. In Minute 55 hätte die Gansterer-Elf das Match drehen können, alleine vor dem SVU-Kasten schob Rafael Ibrahim den Ball jedoch am Tor vorbei. Am Beginn der Schlussviertelstunde brachte ein weiteres Eigentor den Außenseiter auf die Siegerstraße. Nach einer erneuten Kozarac-Eke war dieses Mal Max Nigl der Pechvogel, der das Leder mit dem Kopf ins Tor lenkte. In der restlichen Spielzeit schnürten die Urfahraner die Gäste in deren Hälfte ein und drängten auf den Ausgleich. Die Ecker-Elf kam zu zwei dicken Chancen, Keeper Xhemaili machte diese jedoch mit tollen Paraden zunichte, korrigierte seinen Fehler vom Gegentor und hielt den 2:1-Sieg des 1b-Teams fest.

Rene Gansterer, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Die Freude über den ersten Sieg ist riesengroß. Betrachtet man das gesamte Spiel, ist der Sieg durchaus verdient, wenngleich wir in der Schlussphase viel Glück hatten. Aber die Mannschaft hat alles gegeben und sich das Glück erarbeitet".