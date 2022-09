SVA feiert in Oftering ersten Auswärtssieg seit 26. März

Details Montag, 19. September 2022 11:26

In der sechsten Runde der 2. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen dem SV Oftering und dem SV Sparkasse Alkoven auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenzwölften war die Heimelf von Trainer Günter Moser klar zu favorisieren, zudem hatten die Ofteringer die Chance, sich mit einem "Dreier" im Spitzenfeld der Tabelle festzusetzen. Doch eine Woche nach einem Sieg in Pasching zogen die Hausherren mit 1:3 den Kürzeren und mussten die dritte Saisonniederlage einstecken. Der SVA hingegen fand nach zwei Pleiten am Stück am Sonntagnachmittag wieder in die Spur und konnte nach dem ersten Auswärtssieg seit 26. März zufrieden die Heimreise antreten.

SVA-Keeper Müller pariert Elfmeter - Mahringer bringt Gäste in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Grübl fand die Gästeelf von Coach Dominik Neuwirth gut ins Spiel und startete den einen oder anderen vielversprechenden Angriff. Die erste dicke Chance fanden jedoch die Ofteringer vor, als der Unparteiische nach einem Foul von Murat Gashi im SVA-Strafraum auf den Punkt zeigte - doch Gästegoalie Lukas Müller parierte den Elfmeter. Mitte der ersten Halbzeit durften sich die Alkovener über die Führung freuen - der Ball wurde durchgesteckt, Steven Mahringer tasuchte vor dem Kasten der Heimischen auf und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Die Moser-Elf war fortan bemüht, das Blatt zu wenden, die Hausherren agierten aber nicht wirklich zwingend. Der SVA hätte durchaus ein Tor nachlegen können, der starke Loris Hemmelmayr, Heimkehrer aus Eferding/Fraham, konnte eine gute Chance aber nicht nutzen. Somit blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Neuwirth-Elf legt zwei Tore nach

Nach Wiederbeginn machten die Ofteringer ordentlich Dampf und drängten auf den Ausgleich, doch in Minute 55 stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Nachdem Mahringer die Stange getroffen hatte, schlug Hemmelmayr eine Flanke, die Naim Durguti einnickte. Auch nach dem zweiten Gegentreffer steckte die Moser-Elf nicht auf und wollte den Kopf aus der Schlinge ziehen, nach 70 Minuten war die Messe aber gelesen. Daniel Herrera-Londono schnappte sich an der Mittellinie den Ball, startete ein Solo, tanzte zwei Gegenspieler aus, spielte mit Hemmelmayr einen Doppelpass und schloss die feine Einzelleistung erfolgreich ab. Am Beginn der Schlussviertelstunde keimte bei den Hausherren wieder Hoffnung auf, als Maurice Celepci nach einer Hereingabe zur Stelle war. Mehr sprang für die Heimischen an diesem Nachmittag nicht heraus. Kurz nachdem zwei Ofteringer Angreifer nach einem Stanglpass am Ball vorbeirutschten, war Schluss und der erste Auswärtssieg des SV Alkoven seit 26. März amtlich.

Dominik Neuwirth, Trainer SV Alkoven:

"Meine Mannschaft hat eine geschlossen starke Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Doch hätten die Ofteringer den Elfmeter verwertet, hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen können. Nach den beiden Niederlagen ist dieser Dreier ungemein wichtig und haben Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden".