Glück des Tüchtigen! Ecker-Elf feiert bei Union Edelweiß Linz Juniors vierten Sieg in Folge

Details Sonntag, 13. November 2022 17:33

Die am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagte Begegnung der 13. Runde der 2. Klasse Mitte zwischen den Union Edelweiß Linz Juniors und der SV Urfahr wurde am Sonntagnachmittag ausgetragen. Das Duell zweier Mannschaften, die im Vorjahr bis zum Schluss im Aufstiegskampf präsent waren, aktuell jedoch im Niemandsland der Tabelle zu finden sind, bestritten die Teams unter verschiedenen Vorzeichen. Während der amtierende Vizemeister in den letzten fünf Partien vier Niederlagen einstecken musste, gingen die Urfahraner nach drei Siegen am Stück mit breiter Brust ins Match. Die jeweiligen Serien haben auch nach dem letzten Spiel des Jahres Bestand. Die Gästelf von Trainer Markus Ecker setzte sich gegen starke Juniors mit dem Glück des Tüchtigen hauchdünn mit 1:0 durch und fuhr am Ende einer über weite Strecken verkorksten Hinrunde den vierten "Dreier" in Folge ein.

Starke Juniors scheitern an mangelnder Chancenverwertung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Hainbuchner waren die formstarken Gäste in der Anfangsphase präsent, mit zunehmender Spieldauer verlor die SVU jedoch den Faden. Die Ecker-Elf ging zwar mit der richtigen Einstellung ans Werk und kämpfte beherzt, spielerisch kam von der SVU aber wenig. Die Heimelf von Coach Adis Ferhatovic hingegen wusste zu gefallen, bestimmte das Geschehen und war in Halbzeit eins zumeist am Drücker. Die Union erarbeitete sich auch einige Chancen, die kompakte Urfahraner Defensive bzw. der exzellente Gästegoalie Nino Weiss machten diese jedoch zunichte. Somit warteten die Zuschauer bis zur Pause vergeblich auf einen Treffer.

Entscheidung in Minute 87

Nach Wiederbeginn fanden die Gäste etwas besser ins Spiel, aber auch im zweiten Durchgang war die Ferhatovic-Elf das tonangebende Team und startete ab und an gefährliche Angriffe. Doch die SVU stand auch nach der Pause hinten zumeist sehr sicher und verteidigte gut und kompromisslos. Mehr als der eine oder andere Entlastungsangriff sprang für die Rot-Schwarzen aber nicht heraus. Die Zuschauer machten sich bereits mit einer Nullnummer vertraut, ehe die Ecker-Elf in Minute 87 nach einem Union-Angriff blitzschnell umschaltete. Keeper Weiss brachte den Ball rasch nach vorne, Sebastian Holzbauer, der im Sommer von Gramastetten ans Linzer Donauufer gewechselt war, setzte sich im Laufduell durch, zog aus rund 20 Metern ab und schoss die Gäste mit seinem siebenten Saisontreffer zum 1.0-Sieg.

Markus Ecker, Trainer und Sportlicher Leiter SV Urfahr:

"Meine Mannschaft hat heute nicht die beste Leistung abgeliefert, aber beherzt gekämpft und gut verteidigt. Und wenn es gut läuft, hat man auch das nötige Quäntchen Glück. Im Gegensatz zum Beginn der Saison, als wir auch mit etlichen Ausfällen zu kämpfen hatten, ist die Mannschaft inzwischen eine geschlossene Einheit. Wir wollen im Frühjahr noch einmal angreifen, mehr als der dritte Platz ist aus heutiger Sicht aber nicht möglich".