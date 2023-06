ESV Westbahn Linz kehrt gegen Edelweiß Juniors auf die Siegerstraße zurück

Details Montag, 05. Juni 2023 15:16

In der 25. und vorletzten Runde der 2. Klasse Mitte kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union Edelweiß Linz 1b und der ASKÖ ESV Westbahn Linz. Beide Teams fanden in den letzten Wochen nicht wirklich zu ihrer besten Performance, sodass es letztlich für die jungen Edelweißen nur noch um Platz zehn sowie für die „Eisenbahner“ bloß um Platz elf ging. Am Ende sollten die Gäste den längeren Atem unter Beweis stellen und einen letztlich knappen und hart erkämpften Auswärtssieg davontragen.

Edelweiß Juniors mit vielversprechendem Beginn, danach Westbahn mit guten Gelegenheiten

Die nur wenigen Zuschauer, die bei warmen Temperaturen auf den Edelweiß-Platz gepilgert waren, sahen zu Beginn eine recht muntere Partie, in welcher die Hausherren nicht lange brauchten, um in Führung zu gehen. Nach einem fatalen Abwehrfehler der Westbahn-Kicker gelangte das Spielgerät zu Ardit Bajraktari, der in der Folge keine Mühe hatte, zu verwerten und damit auf 1:0 für den zweiten Anzug des OÖ-Ligisten zu stellen.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel, welches sich zumeist im Mittelfeld abspielte, wenn der Ball jedoch in Strafraumnähe kam, wurde es prompt gefährlich. So ließ Westbahn beispielsweise zweimal das Aluminium erzittern. In der 41. Minute kam man schließlich zum Ausgleich. Nach einem gefährlich angetragenen Freistoß ließ der Edelweiß-Keeper abprallen, Westbahns Ammar Halilovic sagte artig „Danke“ und traf zum 1:1.

Edelweiß drückte auf den Ausgleich, Westbahn feierte ersten Sieg unter neuem Trainer Otto Tiberius Gagesch

Unmittelbar nach Wiederbeginn fiel das zweite Tor für die Gäste. Nach einem Fehler in der Abwehr der Hausherren wurde der Ball vonseiten Westbahns schnell ins Zentrum geflankt, wo Mamadou Diallo per Kopf auf 1:2 stellte. Edelweiß probierte in der Folge noch einmal alles. Die Hausherren hatten nun mehr vom Spiel, eroberten ein Mehr an Spielanteilen, so richtig zwingende Chancen konnte man sich dabei jedoch nicht mehr herausspielen. Am Ende brachte ein gut verteidigendes Westbahn den knappen Vorsprung über die Zeit. Für den neuen Trainer Otto Tiberius Gagesch war dieser Sieg gleichbedeutend mit dem ersten „Dreier“ im vierten Antreten, nachdem man zuvor einige Male knapp gescheitert war.

Otto Tiberius Gagesch, Trainer ASKÖ ESV Westbahn Linz:

„Beide Mannschaften haben vorwiegend im Mittelfeld gespielt, es gab aber auch tolle Chancen, so hat Westbahn zweimal an die Stange geschossen. Das 1:0 war ein Fehler unserer Innenverteidigung, das 1:1 resultierte aus einem Freistoß, den der Tormann nicht halten konnte. Nach der Pause haben wir gut begonnen, nach dem 2:1 hat Edelweiß immer wieder angegriffen, hatte dabei aber lediglich zwei gute Chancen, Westbahn hat das dann verteidigt.“

