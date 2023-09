Viertes Unentschieden am Stück! "Remis-König" verpasst gegen ASKÖ Ebelsberg Linz ersten Saisonsieg

Details Samstag, 09. September 2023 16:02

Zum Auftakt der vierten Runde der 2. Klasse Mitte trafen in der Begegnung zwischen der Union Puchenau und der ASKÖ Ebelsberg Linz zwei Liga-Neulinge aufeinander. Während die Union nach einer grottenschlechten Saison sich aus der 1. Klasse verabschieden musste, waren die Kicker aus dem Linzer Süden zuletzt in der Gruppe Nord-Ost aktiv und kamen dort im Vorjahr als Neunter ins Ziel. Auch wenn die Puchenauer nach dem Abstieg noch auf den ersten "Dreier" warten, hat das Team von Neo-Trainer Murat Aplak zur nötigen Stabilität gefunden und ist in der untersten Leistungsstufe noch ungeschlagen. Nach drei Unentschieden in den ersten drei Partien reichte es aber auch am Freitagabend "nur" zu einem 1:1-Remis. Nach einer Auftaktpleite gegen Vizemeister St. Martin und zwei Siegen in Folge konnten die Ebelsberger zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Absteiger mit mehr Spielanteilen, Gäste mit den besseren Chancen

Die Aplak-Elf ging vor über 150 Besuchern überaus engagiert ans Werk und verzeichnete über weite Strecken mehr Spielanteile. Die Gäste stützten sich auf eine kompakte Defensive, lauerten auf Konter und setzten immer wieder Nadelstiche. ASKÖ-Kapitän Axel Kellner fand zwei klare Chancen vor, bei einer Möglichkeit scheiterte der Torschützenkönig der letzten Saison an Union-Schlussmann Sandro Assek, bei der zweiten Chance setzte der 28-jährige Torjäger den Ball knapp am Puchenauer Kasten vorbei. Zudem konnte Halil Erdem eine weitere Einschussgelegenheit der Ebelsberger nicht nutzen. Aber auch der Absteiger fand eine dicke Chance zur Führung vor, nach einem Corner und einem Schuss verhinderte jedoch die Latte das 1:0. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Ruhende Bälle sorgen für Punkteteilung

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mayr liebäugelten die Mannen von Trainer Markus Eder mit dem dritten Sieg in Serie, als Erdem den Ball sich zu einem Freistoß zurechtlegte und die Kugel aus rund 25 Metern im kurzen Eck versenkte. Nach dem Gegentor erhöhten die Hausherren die Schlagzahl, verzeichneten fortan wesentlich mehr Ballbesitz und bestimmten gegen einen tiefstehenden Gegner das Geschehen. Mitte des Zweiten Durchgangs wurden die Blau-Schwarzen für ihre Bemühungen belohnt, als nach einer Freistoßflanke von Kapitän Matthias Müller der Ball an Freund und Feind vorbeiging und plötzlich im Linzer Kasten einschlug. Nach dem Ausgleich bekamen die Zuschauer ein interessantes Match zu sehen, wenngleich die Heimischen in der Schlussphase dem Siege näher waren. Doch die Union konnte zwei, drei dicke Chancen nicht nutzen, einmal hatten die Puchenauer Pech, als das Spielgerät ans Aluminium klatschte. Aber auch die Eder-Elf war im Konter stets gefährlich und hätte das Match beinahe für sich entschieden, nach einem satten 20-Meter-Schuss von Kellner fischte Union-Keeper Assek jedoch das Leder mit einer sensationellen Parade aus dem Eck. So warteten die Fans hüben wie drüben vergeblich auf einen weiteren Treffer, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Markus Eder, Trainer uind Sportlicher Leiter ASKÖ Ebelsberg Linz:

"Nach zwei Siegen in Folge wollten wir natürlich einen Dreier nachlegen. Doch der Absteiger war ein bärenstarker Gegner, demzufolge können wir mit dem einen Punkt gut leben. Wir haben bisläng sieben Zähler gesammelt und sind im Plansoll. Nach dem erfreulichen Saisonstart sollten wir unser Ziel, einen Top-Fünf-Platz, durchaus erreichen können".

