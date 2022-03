Für den ‘‘Vorjahresmeister‘‘ reicht es dieses Jahr nur für Platz 5.

Details Sonntag, 27. Februar 2022 15:15

Letzte Saison führte man die Tabelle noch an, vor zwei Jahren war man noch in Schlagweite um den Platz an der Sonne. Dieses Jahr will es für die Neumarkter nicht ganz funktionieren. Nach dreizehn Spielen steht ,,nur‘‘ Platz 5 zu Buche. Gemeinsam mit dem Sektionsleiter Daniel Grabner sprechen wir über den vergangenen Herbst und klären die ein oder andere Frage über die Rückrunde!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Grabner: ,,Etwas durchwachsen, denn es wäre definitiv viel mehr möglich gewesen. Wenn man zwei Jahre immer so oben mitspielt und es dann in dieser Saison nicht so funktionieren will, ist es nicht ganz so leicht weiter durchzuziehen. Da muss man dann nochmal ein wenig extra motivieren. Trotzdem sind noch dreizehn Spiele zu spielen!‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Grabner: ,,Mit Marian Haider kam im November ein neuer Trainer, der nochmal frischen Wind in die Mannschaft bringen soll. Zudem kam noch ein Goalie von Katsdorf und zwei Junge, um den Kader fürs Frühjahr abzurunden. Wir sind bereit für den Frühling.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Grabner: ,,Ich denke schon und zudem sind bei uns 95% geimpft und deswegen habe ich da keine Bedenken, auch wenn wir mit 2G spielen.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Grabner: ,,Wir hatten einige Verletzte und vor allem auf der Torwartposition. Insgesamt spielten diese Saison schon sieben verschiedene Spieler auf der Torwartposition, das machte es nicht gerade leichter konstanter zu werden.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Grabner: ,,Ich denke, dass lässt sich Lichtenberg nicht mehr nehmen mit 14 Punkte Vorsprung, aber deswegen wird auch das Rennen um den zweiten Platz spannender!‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?

Grabner: ,,Die Vorbereitung läuft sehr gut. Nächste Woche fahren wir auf Trainingslager und holen uns noch den letzten Feinschliff vor dem Rückrundenstart ab.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Grabner: ,,Die Defensive stabilisieren und unsere Auswärtsschwäche in den Griff bekommen.‘‘