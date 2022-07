2. Klasse Nord-Mitte: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Marco Feichtner (SPG Pregarten 1b)

Endergebnis:

1. Marco Feichtner (SPG Pregarten 1b / 3539 Stimmen)

2. Thomas Punz (SV Wimberger Sandl / 3090 Stimmen)

3. Tobias Lehner (Unterweißenbach / 631 Stimmen)

4. Thomas Kordik (Union Gutau / 573 Stimmen)

5. Andreas Ziegler (ASV Hagenberg / 563 Stimmen)

6. Christoph Mayer (SV Lichtenberg / 528 Stimmen)

7. Thomas Vondrak (SV Lichtenberg / 443 Stimmen)

8. David Punzenberger (Neumarkt i.M. / 428 Stimmen)

9. Niklas Pointner (ASV Hagenberg / 294 Stimmen)

10. Felix Hochreiter (Union Alberndorf / 268 Stimmen)