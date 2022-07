Nach moderater Kaderveränderung möchte ASV Hagenberg Aufwärtstrend fortsetzen

Details Samstag, 30. Juli 2022 12:29

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 2. Klasse Nord-Mitte stand der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg jeweils am vorletzten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison zeigte im Mühlviertel der Pfeil vorsichtig nach oben, ließen die Mannen von Trainer Fabian Sailer immerhin drei Teams hinter sich und landeten am elften Rang. "In den beiden abgebrochenen Bewerben waren wir ganz hinten dabei, haben jetzt aber 29 Punkte gesammelt und konnten uns erheblich steigern. Insgeheim hätten wir uns einen Tick mehr erhofft, letztendlich sind wir aber in einer Region gelandet, die in etwa unseren Erwartungen entsprochen hat und sind somit mit dem Abschneiden zufrieden", erklärt Sektionsleiter Daniel Schneider.

Probleme in der Fremde und zu viele Gegentore

Auf eigener Anlage durfte sich der Elftplatzierte über ein halbes Dutzend an Siegen freuen, von 13 Auswärtsspielen gingen jedoch neun verloren. "Wir verfügen über eine Top-Anlage und freuen uns über eine solide Heimstärke. In der Fremde ist aber reichlich Luft nach oben vorhanden. Die Auswärtsschwäche ist meiner Ansicht nach vorwiegend der fehlenden Erfahrung zuzuschreiben, da unsere Mannschaft eine sehr junge ist", so Schneider, der zum Saisonausklang drei Niederlagen am Stück miterlebte. Während immerhin drei Teams weniger Treffer bejubeln durften, kassierte lediglich die SPG Windhaag/Leopoldschlag mehr Gegentore. "Es steht außer Frage, dass wir viel zu viele Tore erhalten haben. Aber wir haben einige heftige Klatschen ausgefasst und alleine im letzten Match, in Sandl, sechs Stück kassiert. Wir wissen, dass wir an der Stabilität der Defensive arbeiten müssen, allerdings haben wir auch vorne Probleme und müssen gefährlicher werden", kennt der Sektionsleiter die Baustellen. "Das ändert aber nichts daran, dass wir uns gegenüber den letzten Jahren klar steigern konnten und eine in Summe ordentliche Saison absolviert haben".

Zwei neue Kräfte und zwei Abgänge

Mit Vladyslav Protsko steht ein neuer Mittelfeldspieler aus der Ukraine zur Verfügung. Zudem wechselte Sebastian Tichler, talentierter Rechtsverteidiger, von Pregarten zum ASV. "Vladyslav studiert in Hagenberg, ist für das Zentrum vorgesehen und soll im Mittelfeld die Fäden ziehen. Sebastian ist überaus begabt, hat beim OÖ-Ligisten den Sprung aber nicht geschafft", stellt Daniel Schneider die beiden neuen Kräfte vor. Während Matija Marjanovic kürzer treten und künftig in der Reserve kicken möchte, wechselte Saikou Colley zu Westbahn Linz. "Der Kader hat sich moderat verändert, mehr war aber auch nicht vorgesehen. Lediglich nach einem zweiten Torwart hätten wir uns noch umgesehen, eine Verpflichtung hat sich aber nicht ergeben. Die Transferaktivitäten haben sich bewusst in Grenzen gehalten, da wir dem aktuellen Personal weiterhin unser Vertrauen schenken und die Spieler sich entwickeln sollen", meint der Sektionsleiter.

Planmäßige Vorbereitung - obere Tabellenhälfte im Blick

In der Sommerpause nahmen die Hagenberger am traditionellen Aisttal Cup teil und belegten - hinter Pregarten und Schwertberg - den dritten Platz. Zudem bestritt die Sailer-Elf bislang zwei Testspiele: 1:0 gegen Union Perg 1b und 1:2 gegen ASKÖ Katsdorf. Am morgigen Sonntag beschließt ein weiterer Test, gegen Pasching, das derzeitige, intensive Trainings-Wochenende auf der eigenen Anlage. "Die Vorbereitung verläuft planmäßig. Die Spieler geben im Training ordentlich Gas und haben auch in den Testspielen anständige Leistungen abgeliefert", so Schneider, der in der neuen Saison eine Steigerung erwartet. "Die Bäume werden auch in der nächsten Spielzeit nicht in den Himmel wachsen, wollen den Aufwärtstrend aber fortsetzen. Schon in der letzten Saison haben wir ab und an das vorhandene Potenzial abgerufen und konnten gegen Meister Lichtenberg und den Drittzplatzierten aus Pregarten Siege feiern. Wir nehmen uns einiges vor und wollen von der unteren Hälfte der Tabelle in die obere klettern. Ich denke, dass dieses Ziel ein realistisches ist". Nach einer spielfreien Auftaktrunde bekommt es die Sailer-Elf in Neumarkt mit dem amtierenden Vizemeister zu tun, ehe bei der Heim-Premiere die SPG Windhaag/Leopoldschlag der Gegner ist.

