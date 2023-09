6:0! Schwere Verletzung überschattet Reichenthaler Kantersieg

Details Montag, 25. September 2023 11:49

In der sechsten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand die Begegnung zwischen der Sportunion Reichenthal und der Sportunion Vortuna Bad Leonfelden 1b auf dem Programm. Obwohl in einem Derby bekanntliche eigene Gesetze gelten, waren im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenzehnten die Rollen klar verteilt. Die auf eigenem Platz seit 26. März ungeschlagenen Mannen von Trainer Johannes Umbauer wurden ihrer Favoritenrolle mit einem 6:0-Schützenfest eindrucksvoll gerecht und festigten mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Heimspielen den eroberten Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Die in der Fremde seit 23. Oktober 2022 erfolglose zweite Mannschaft des OÖ-Liga-Aufsteigers blickt auf einen rabenschwarzen Sonntag zurück. Die Meindl-Elf geriet unter die Räder und musste die siebente Auswärtsniederlage in Serie einstecken, zudem erlitt ein Bad Leonfeldener Akteur eine schwere Verletzung.

Favorit mit Blitzstart - Rettungseinsatz nach schwerer Verletzung

Vor über 150 Besuchern übernahm der Favorit sofort das Kommando und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nur drei Minuten waren gespielt, als Lukas Pühringer nach einem Lochpass an der Strafraumgrenze abzog und die Kugel im kurzen Eck versenkte. Die Umbauer-Elf blieb am Drücker, konnte die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach rund 20 Minuten, Aufregung am Sportplatz. Bad Leonfeldens Gerald Freinbichler verdrehte sich das Knie, erlitt dabei eine schwere Verletzung und musste mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden. "Es hat nicht gut ausgesehen, hoffe aber, dass es nicht allzu schlimm ist", wünscht Reichenthals Sportchef Christoph Katzmair dem 26-Jährigen eine baldige Genesung. Danach richteten die Zuschauer ihre Blicke wieder auf das Geschehen am grünen Rasen, das weiterhin von den Hausherren bestimmt wurde. In Minute 27 traf Pühringer abermals ins Schwarze und bescherte den Heimischen eine komfortable 2:0-Pausen-Führung.

Umbauer-Elf macht halbes Dutzend voll

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Reichenthaler Treffer. Nach 50 Minuten wurde der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Manuel Sonnberger mit einem Lochpass in Szene gesetzt, das 30-jährige Eigengewächs bewahrte die Ruhe und schob den Ball an Gästegoalie Manuel Gierlinger vorbei. Damit war die Messe gelesen, der Reichenthaler Torhunger aber noch nicht gestillt. Die Umbauer-Elf hatte die drei Punkte längst in der Tasche, setzte aber entschlossen nach. Nach 70 Minuten durfte sich Sonnberger zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Kurz danach schnürte Pühringer sogar einen Dreierpack. In der Nachspielzeit machten die Hausherren das halbe Dutzend voll, als Florian Mittermüller nach einem Stanglpass von Sonnberger den 6:0-Endstand besiegelte.

Christoph Katzmair, Sportlicher Leiter Union Reichenthal:

"Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient war. Obwohl wir mit massiven Personalproblemen zu kämpfen haben und darunter auch unsere Reserve leidet, sind wir bislang gut unterwegs und im Plansoll. Wir sind ausgezeichnet in die Saison gestartet und konnten unser Vorhaben, in der Tabelle vorne mitmischen zu wollen, realisieren. Auch wenn im Kracher der nächsten Runde der noch ungeschlagene Tabellenführer aus Weitersfelden unser Gegner ist, sind wir aktuell gut drauf und nehmen uns für das schwere Auswärtsspiel am kommenden Sonntag viel vor".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.