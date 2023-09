"Haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht" - Union Gutau feiert dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 17. September 2023 13:19

In der fünften Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten die DSG Union Gutau und die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf die Klingen. Im Duell zweier Nachbarn aus dem Vorderfeld der Tabelle ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einer Auftaktpleite gegen Windhaag/Leopoldschlag und einem Remis in Hagenberg, nahmen die Mannen von Trainer Fabian Sailer mächtig Fahrt auf, setzten ihren guten Lauf am Samstagnachmittag fort und feierten mit einem 2:0-Erfolg den dritten Sieg in Serie. Die Unterweitersdorfer hingegen gingen acht Tage nach einem "Dreier" gegen Neumarkt leer aus und mussten die zweite Saisonniederlage einstecken.

Hoheneder bringt Sailer-Elf in Front

Vor rund 150 Besuchern hatten die Hausherren von Beginn an einen Tick mehr vom Spiel und durften sich nach rund 20 Minuten über die verdiente Führung freuen, als Philipp Hoheneder aus der Drehung abzog und die Kugel mit einem Flachschuss im kurzen Eck versenkte. In der Folge kontrollierte die Sailer-Elf das Geschehen, tat sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Bein einem gut vorgetragenen Angriff der Gutauer schlug Raphael Voit einen gefährlichen Stanglpass, die Gäste konnten diese brenzlige Situation aber bereinigen. Die Kicker aus Unterweitersdorf konnten in Halbzeit nur durch Standards ab und an Torgefahr erzeugen und liefen dem Rückstand bis zur Pause vergeblich hinterher.

Brunner-Brüder sorgen für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dursun bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gästeelf von Coach Stefan Winklehner fand im zweiten Durchgang wesentlich besser ins Spiel, machte nun ordentlich Dampf und war um den Ausgleich bemüht. Kapitän Manuel Riener und Co. fanden die eine oder andere gute Chance vor, das 1:1 wollte den Gästen aber nicht gelingen. Bei einem gefährlichen Schuss verhinderte Gutau-Schlussmann Richard Stock mit einer tollen Parade den Ausgleich. Die in Halbzeit zwei defensiv agierende Sailer-Elf setzte ab und an Nadelstiche und machte in der Schlussphase durch eine Co-Produktion der Brunner-Brüder den Deckel dauf - nach einer weiten Freistoßflanke von Florian sprang der Ball auf, ehe Benedikt das Leder über den herauseilenden Gästegoalie Alexander Ahorner zum 2:0-Endstand ins Tor köpfte.

Fabian Sailer, Trainer DSG Union Gutau:

"Auch wenn die Gäste nach der Pause klar besser waren, konnten wir aufgrund der ersten Halbzeit einen nicht unverdienten Sieg feiern. Die Leistung war in Summe nicht berauschend, hatten aber das nötige Glück und haben zudem zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es läuft derzeit ausgezeichnet und wollen am nächsten Sonntag in Reichenau, rechtzeitig vor einem spielfreien Wochenende, einen Dreier nachlegen".

