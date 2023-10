5:0! Union Unterweitersdorf lässt es bei viertem Heimsieg in Serie krachen

Details Samstag, 07. Oktober 2023 12:03

Zum Auftakt der der achten Runde in der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und der Union Alberndorf. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenachten war ein enges Match zu erwarten, zumal die Gästeelf von Trainer Martin Kargl nach zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie ging. Doch am Freitagabend war für die Alberndorfer Schluss mit lustig, gerieten die Gäste mit 0:5 böse unter die Räder und mussten die fünfte Saisonniederlage einstecken. Die Unterweitersdorfer hingegen untermauerten ihre enorme Heimstärke, fuhren im vierten Heimspiel den vierten "Dreier" ein und fanden Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle.

Füreder schnürt binnen fünf Minuten Doppelpack

Obwohl Neo-Coach Stefan Winklehner neben Kapitän Manuel Riener, der an einer Zerrung laboriert, weitere Stammkräfte vorgeben musste, legten die Hausherren von Beginn an den Vorwärtsgang ein und dominierten das Geschehen, konnten die eine oder andere Chance zunächst aber nicht nutzen. Mitte der ersten Halbzeit zappelte der Ball dann aber in den Maschen, als Julian Hauser einen Stanglpass schlug, den Daniel Füreder verwertete. Fünf Minuten später durfte sich das 20-jährige Unterweitersdorfer Eigengewächs abermals als Torschütze feiern lassen - nach einem Gestochere zog Füreder an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel. Trotz der zuletzt positiven Ergebnisse fanden die Gäste nicht ins Spiel, waren harm- und chancenlos und schon vor der Pause endgültig geschlagen - Lukas Wolfinger war aus kurzer Distanz erfolgreich und besiegelte den 3:0-Halbzeitstand.

Winklehner-Elf legt zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Prosl bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, ging es auch im zweiten Durchgang vorwiegend in eine Richtung. In Halbzeit zwei waren keine zehn Minuten gespielt, als Hauser einer feine Einzelleistung erfolgreich abschloss. Die Messe war längst gelesen, der Torhunger der Heimischen aber noch nicht gestillt. In Minute 70 brandete auf der Sportanlage wieder Jubel auf, als Simon Hinterreither mit einem satten Schuss auf 5:0 stellte. Zehn Minuten später waren die Alberndorfer nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Yannick Kneidinger sah nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Da Gästegoalie Jonathan Kappl, der beim einen oder anderen Treffer eine unglückliche Figur gemacht hatte, in der Schlussphase einige Chancen der Hausherren vereitelte, blieb es beim 5:0.

Jürgen Stiftinger, Obmann Union Unterweitersdorf:

"Zum einen mussten wir einige Spieler vorgeben, und zum anderen waren die Alberndorfer zuletzt im Aufwind, demzufolge hätten wir eine wesentliche schweriegere Aufgabe erwartet. Doch unsere ersatzgeschwächte Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn die Union Kefermarkt ein Angstgegner ist, wollen wir auch in der Fremde punkten, streben im Auswärtsspiel am nächsten Samstag zumindest ein Unentschieden an und wünschen uns natürlich einen Dreier".

