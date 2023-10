Fünfter Sieg am Stück! Union Gutau gibt sich in Unterweißenbach keine Blöße

Details Samstag, 07. Oktober 2023 14:18

In der achten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand die Begegnung zwischen der Union Unterweißenbach und der DSG Union Gutau auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zweitplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Nach einem holprigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien, nahmen die Gutauer mächtig Fahrt auf und sind seither nicht zu stoppen. Am Freitagabend wurden die in der Fremde seit 2. April ungeschlagenen Mannen von Trainer Fabian Sailer ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 4:1-Erfolg gerecht, fuhren den sechsten "Dreier" in den letzten acht Auswärtsspielen ein und festigten mit dem fünften Sieg in Serie den eroberten Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Die Kicker aus Unterweißenbach hingegen konnten ihren Negativ-Lauf nicht stoppen, mussten die dritte Niederlage in Folge einstecken und zogen im siebenten Match zum bereits fünften Mal den Kürzeren.

Starke Gäste mit verdienter Führung

In der Sparkassen Arena ging der Favorit am engen Platz engagiert ans Werk und verzeichnete vor rund 200 Besuchern wesentlich mehr Spielanteile. Nach einer Viertelstunde schlugen die Gutauer aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Jürgen Schützeneder einen Corner von Werner Kuttner einnickte. Mit der Führung im Rücken spielte die Sailer-Elf gefällig nach vorne, agierte aber nicht zwingend. Dennoch hatte Benedikt Brunner einen weiteren Treffer am Fuß, aus aussichtsreicher Position scheiterte der Angreifer jedoch an Unterweißenbach-Schlussmann Julian Reichard. Der Tabellenzweite hatte Spiel und Gegner im Griff, bis zur Pause blieb es aber beim 0:1.

Berger knackt Gutauer Torsperre - Weissengruber bringt Sailer-Elf erneut in Front

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehner machten die Gäste sofort ordentlich Dampf und suchten die Entscheidung, die Sailer-Elf konnte die eine oder andere gute Chance aber nicht nutzen. Diese Nachlässigkeit sollte sich in Minute 53 rächen, als Gästegoalie Richard Stock nach insgesamt 399 Minuten ohne Gegentor erstmals hinter sich greifen musste - nach einem Fehlpass der Gutauer zog Mario Berger an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel im langen Eck. Nach dem Ausgleich war der Favorit kurz geschockt und musste sich zunächst sammeln, Kapitän Florian Brunner und Co. nahmen dann aber wieder Fahrt auf und stellten in Minute 62 die Weichen wieder auf Sieg, als Peter Weissengruber nach einem Gestochere erfolgreich war.

Schützeneder schnürt Doppelpack - Gutauer Joker sticht nach erstem Ballkontakt

Ein zweites Mal ließen sich die Gutauer die Butter nicht vom Brot nehmen und setzten entschlossen nach. Zehn Minuten nach dem erneuten Führungstreffer scheiterte der eingewechselte Philipp Hoheneder nach einem feinen Dribbling zunächst an Keeper Reichard, ehe das Leder über Umwege zu Schützeneder kam und der erfahrene Angreifer einen Doppelpack schnürte. In der Schlussphase stach dann auch noch ein Gutauer Joker. Bei seinem ersten Ballkontakt zog der zwei Minuten zuvor eingewechselte Pirmin Kiesenhofer von der rechten Seite in den Strafraum und schlenzte das Spielgerät mit dem rechten Außenrist zum 1:4-Endstand ins lange Eck.

Fabian Sailer, Trainer DSG Union Gutau:

"Auch wenn wir nach dem Ausgleich kurz gewackelt haben, konnten wir einen hochverdienten Sieg feiern und unseren tollen Lauf fortsetzen. Derzeit passt einfach alles, kämpft bzw. freut sich jeder für den Anderen. Am nächsten Samstag, im Heimspiel gegen Reichenthal, haben wir die Chance, mit einem weiteren Dreier einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten".

