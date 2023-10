Tabellenführer macht gegen SV Sandl halbes Dutzend an Saisonsiegen voll

Details Samstag, 14. Oktober 2023 11:23

Zum Auftakt der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau und der SV Wimberger Sandl die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Elftplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Während die Spielgemeinschaft nach dem Abstieg aus der 1. Klasse ihrer Philosophie, ausschließlich auf eigene Spieler zu setzen, treu geblieben war und unter Neo-Trainer Michael Tucho sofort wieder in die Erfolgsspur gefunden hatte, ist der SVS nach einem perfekten Saisonstart, mit zwei Siegen, außer Tritt geraten. Trotz einer ansprechenden Leistung zog die Reithmayr-Elf mit 0:3 den Kürzeren, musste die sechste Niederlage in Serie einstecken und die Heimreise einmal mehr mit leeren Händen antreten. Der Absteiger hingegen drehte sechs Tage nach der ersten Pleite (in Bad Leonfelden) den Pfeil sofort wieder in die richtige Richtung, machte das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll und festigte die Tabellenführung.

Tabellenführer mit Blitzstart

Jene Zuschauer, die im Waldaiststadion ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten einiges. Beim ersten Angriff des Favoriten schlug Philipp Kreindl auf der rechten Seite eine Flanke, Fabian Hackl stand goldrichtig und stellte in Minute zwei auf 1:0. Der frühe Treffer schockte die kriselnden Gäste keineswegs, hätte der SVS in den folgenden Minuten das Spiel beinahe gedreht. Doch während Weitersfeldens Daniel Urban bei einer brenzligen Situation den Ball gerade noch von der Linie kratzte, machte Schlussmann Michael Schöfer mit einer tollen Parade eine weitere Chance zunichte. Trotz der aktuellen Niederlagenserie wusste das Team von Coach Patrick Reithmayr durchaus zu gefallen und bot dem Ligaprimus die Stirn, die Hausherren führten spielerisch jedoch eine feinere Klinge und hatten das Geschehen über weite Strecken und Kontrolle, verabsäumten es jedoch, ein Tor nachzulegen. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung des Favoriten.

Raab schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaiser bekamen knapp 150 Besucher ein anderes Bild zu sehen. Die Kicker aus Sandl nahmen in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs das Heft in die Hand, agierten aber auch in ihrer besten Phase nicht wirklich zwingend und konnten aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. Nach rund einer Stunde fand der Tabellenführer wieder zu seinem gewohnten Spiel, kontrollierte das Match und holte in Minute 72 zum vorentscheidenden Schlag aus. Nach einem gelungenen Spielzug über mehrere Stationen, schlug Lukas Himmelbauer einen Stanglpass, den Marco Raab verwertete. Die Gäste waren geschlagen und zehn Minuten später zudem in numerischer Unterzahl - Sascha Zauner sah binnen Sekunden zwei Mal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Kurz vor Schluss durfte sich Raab zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen, als sich die Weitersfeldener sehenswert nach vorne kombinierten und das 20-jährige Eigengewächs freistehend die Kugel zum 3:0-Endstand ins lange Eck schob.

Michael Tucho, Trainer SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau:

"Nach der letztwöchigen Niederlage in Bad Leonfelden hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Zum einen haben die Spieler unter der Woche ausgezeichnet trainiert, und zum anderen standen drei zuletzt fehlende Akteure wieder zur Verfügung. Obwohl der Gegner eine ordentliche Leistung abgeliefert hat, konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Wir hatten uns im Sommer einiges erwartet, hätten mit einem derart erfolgreichen Saisonverlauf aber nicht gerechnet und werden am kommenden Freitag, im Heimspiel gegen Neumarkt, versuchen, einen Dreier nachzulegen".

