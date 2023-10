1:1! Gutauer Siegesserie reißt in Bad Leonfelden

Details Freitag, 20. Oktober 2023 20:09

In der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Auftakt der zehnten Runde zum Aufeinandertreffen zwischen der Sportunion Vortuna Bad Leonfelden 1b und der DSG Union Gutau. Auch wenn in der Vortuna Arena der Neuntplatzierte und der Tabellenzweite die Klingen kreuzten, war eine interessantes Match zu erwarten, zumal die zweite Mannschaft des OÖ-Liga-Aufsteigers vor zwei Wochen Ligaprimus Weitersfelden die erste Saisonniederlage beigebracht hatte. Die Mannen von Trainer Daniel Meindl boten am Freitagabend einem weiteren Aufstiegsaspiranten die Stirn und erreichten ein 1:1-Unentschieden. Die in der Fremde seit 2. April ungeschlagenen Gutauer behaupteten ihre weiße Auswärts-Weste, nach sechs Siegen in Serie konnte die Sailer-Elf aber nur einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Gäste gehen entgegen dem Spielverlauf in Führung

Fünf Tage nach einer 0:1-Niederlage in Neumarkt präsentierten sich die Kicker aus der Kurstadt von ihrer besten Seite. Die Meindl-Elf war von Beginn an ungemein präsent und setzte die Gäste mit Offensivpressing unter Druck, weshalb der Favorit nicht zu seinem gewohnten Spiel fand. Das lag zum Teil aber auch am Fehlen der beiden Top-Offensivspieler - während Jürgen Schützeneder aus beruflichen Gründen nicht mitwirken konnte, musste Peter Weissengruber eine Sperre absitzen. Nach rund 20 Minuten befreiten sich die Gutauer von der Umklammerung, wenngleich die Heimischen spielerisch weiterhin zu gefallen wussten und mehr Ballbesitz verzeichneten, allerdings agierte das 1b-Team nicht wirklich zwingend. Aus dem Nichts fanden die Gäste nach einer halben Stunde eine Top-Chance vor, Benedikt Brunner scheiterte jedoch an Bad Leonfeldens Schlussmann Manuel Gierlinger. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, ging die Sailer-Elf in Minute 45 entgegen dem Spielverlauf in Führung - nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Hausherren, nahm Philipp Hoheneder dieses Geschenk dankend an und versenkte die Kugel trocken zum 0:1-Pausenstand.

Lorenz gelingt in der Schlussphase der Ausgleich

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Wagner bekamen rund 150 Besucher ein verändertes Bild zu sehen. Mit der Führung im Rücken waren die Gäste nun wesentlich besser im Spiel, starteten in Halbzeit zwei einige vielversprechende Angriffe und wollten die Vorentscheidung erzwingen. Die Gutauer waren bei Standards stets gefährlich und kreierten die eine oder andere Chance - die beste Möglichkeit der Gäste machte Keeper Gierlinger mit einer tollen Parade aber zunichte. Mit zunehmenender Spieldauer schwanden der Sailer-Elf die Kräfte. In der Schlussphase machte das 1b-Team wieder Dampf und setzte die nun wieder tiefstehenden Gäste unter Druck. In Minute 85 brandete in der Arena Jubel auf, als die Hausherren den Ball über mehrere Stationen laufen ließen und Marvin Lorenz das Spielgerät im kurzen Eck unterbrachte. In den hitzigen Schlussminuten konnte hüben wie drüben keine klare Chance kreiert werden, weshalb es beim 1:1 blieb und die Punkte geteilt wurden.

Fabian Sailer, Trainer DSG Union Gutau:

"Es war die erwartet schwierige Aufgabe und haben in Summe ein glückliches Unentschieden erreicht. Auch wenn die tolle Siegesserie gerissen ist, sind wir seit längerer Zeit ungeschlagen und können mit dem einen Punkt gut leben. Nach dem heißen Match in Bad Leonfelden wird es nicht einfacher, zumal am kommenden Wochenende Tabellenführer Weitersfelden zum Top-Spiel der elften Runde in Gutau zu Gast ist."

