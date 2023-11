In der Nachspielzeit: Später Aigner-Treffer bringt Union Neumarkt/Mühlkreis den Sieg

Details Montag, 30. Oktober 2023 18:18

Im Spiel der Union Neumarkt im Mühlkreis gegen den SV Wimberger Sandl gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Neumarkt i.M. Die Ausgangslage sprach für die Union Neumarkt im Mühlkreis, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Neumarkt dreht Partie in Durchgang zwei

Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Markus Greindl verantwortlich (21.). Sascha Zauner nutzte die Chance für den SV Wimberger Sandl und beförderte vom Kreidepunkt in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. David Vavra brachte dem SV Wimberger Sandl nach 59 Minuten die 2:1-Führung. Aus der Ruhe ließ sich Neumarkt i.M. nicht bringen. Greindl erzielte wenig später den Ausgleich (64.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Laurenz Aigner die Union Neumarkt im Mühlkreis mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Zum Schluss feierte Neumarkt i.M. einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Wimberger Sandl.

Zahlen und Fakten

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union Neumarkt im Mühlkreis nun auf dem vierten Platz steht. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Neumarkt i.M. Die Union Neumarkt im Mühlkreis ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Wimberger Sandl bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Der SV Wimberger Sandl überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Während Neumarkt i.M. am kommenden Samstag die DSG Union Gutau empfängt, bekommt es der SV Wimberger Sandl am selben Tag mit der Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach zu tun.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Neumarkt im Mühlkreis – SV Wimberger Sandl, 3:2 (1:1)

94 Laurenz Aigner 3:2

64 Markus Greindl 2:2

59 David Vavra 1:2

28 Sascha Zauner 1:1

21 Markus Greindl 1:0

