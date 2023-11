Union Reichenthal fährt in Minute 95 sechsten Heimsieg in Folge ein

Details Sonntag, 05. November 2023 16:24

In der zwölften Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand die Begegnung zwischen der Sportunion Reichenthal und der Union Alberndorf auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenachten waren die Mannen von Coach Johannes Umbauer zu favorisieren, zumal die Reichenthaler auf eigener Anlage seit bereits 19. März ungeschlagen sind, während die Gäste auf fremden Plätzen in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt ergattern konnten. An diesen Statistiken änderte sich auch am Samstagnachmittag nichts, wenngleich der stark ersatzgeschwäche Favorit sich schwer tat, durch einen "Lucky Punch" in Minute 95 aber mit 2:1 die Oberhand behielt und den sechsten Heimsieg in Serie feierte. Nach zwei Heimsiegen in Folge war die Kargl Elf-Schluss mit lustig, standen die Gäste im fünften Auswärtsspiel zum fünften Mal mit leeren Händen da.

Gebetsberger bringt Gäste entgegen dem Spielverlauf in Führung

Obwohl Trainer Umbauer verletzungsbedingt etliche Stammkräfte vorgeben musste, starteten die Hausherren engagiert und druckvoll in die Partie. Der Favorit kreierte in der Anfangsphase zwei dicke Chancen, die Manuel Sonnberger und Kapitän Lukas Pühringer, der aufgrund einer Zerrung nach rund einer Viertelstunde den Platz verlassen musste, aber nicht nutzen konnten. Nach knapp 20 Minuten stellte die Gästeelf von Coach Martin Kargl den Spielverlauf auf den Kopf, als Florian Gebetsberger nach einem weiten Corner am zweiten Pfosten goldrichtig stand und den Ball versenkte. Auch nach diesem Treffer hatten die Reichenthaler Spiel und Gegner fest im Griff, die Heimischen agierten fortan aber nicht zwingend und taten sich schwer, klare Chancen zu kreieren. Somit liefen die Reichenthaler dem Rückstand bis zur Pause vergeblich hinterher.

Hausherren gleichen in Unterzahl aus

Nach dem Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichter Kaltenberger, der die zahlreichen Spielverzögerungen gnadenlos aufrechnete und am Ende nicht weniger als zehn Minuten nachspielen ließ, bekamen knapp 150 Besucher das gleiche Bild zu sehen. Die Umbauer-Elf dominierte weiterhin das Geschehen, konnte aber auch im zweiten Durchgang die Alberndorfer Hintermannschaft zunächst nicht knacken. Zudem waren die Hausherren nach einer Stunde nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Jannik Plakolb sah nach einem unnötigen Foulk auf Höhe der Mittellinie erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Doch auch in numerischer Unterzahl machten die Reichenthaler Dampf und wurden dafür am Beginn der Schlussviertelstunde belohnt, als der für Pühringer eingewechselte Jacob Leitner auf der linke Seite eine präzise Flanke schlug, Sonnberger den Ball mit der Brust gekonnt annahm und die Kugel im langen Eck versenkte.

Auch Alberndorf nur noch zu zehnt - Entscheidung in Minute 95

Kurz danach stellte der Unparteiische auch Alberndorfs Yannick Kneidinger mit Gelb-Rot vom Platz und somit das numerische Gleichgewicht wieder her. Die Hausherren blieben am Drücker, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung vertraut machten, brandete in Minute 95 am Sportplatz noch einmal Jubel auf. Nach einem Steilpass von Sonnberger brachte Fabian Mülleder das Spielgerät im langen Eck unter und fixierte den achten Reichenthaler Saisonsieg.

Christoph Katzmair, Sportlicher Leiter Union Reichenthal:

"Wir sind daheim nicht zu biegen und freuen uns über den sechsten Heimsieg am Stück. Auch wenn die Entscheidung erst in der Nachspielzeit gefallen ist, hat unsere Mannschaft nach den vielen Ausfällen sowie dem Gegentor tolle Moral bewiesen und am Ende einen Dreier eingefahren. Wir möchten die Hinrunde mit einem positiven Ertgebnis beenden, auch wenn die Union Kefermarkt ein Angstgegner von uns ist".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.