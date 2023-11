Dritter Sieg in Folge! Trotz Herbstmeistertitel ist für SPG Weitersfelden/Kaltenberg sofortiger Wiederaufstieg kein Muss

Details Sonntag, 12. November 2023 17:29

Am letzten Hinrundenspieltag der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg und die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau die Klingen. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Tabellenführer sprachen die Vorzeichen für die Gästeelf von Neo-Trainer Michael Tucho. Nach dem Abstieg fand die Spielgemeinschaft in der tiefsten Leistungsstufe wieder in die Spur, absolvierte eine starke und stabile Hinrunde, setzte sich im Keine Sorgen Sportpark mit 5:2 klar durch und krönte sich mit dem dritten Sieg in Serie zum Herbstmeister. Die Hagenberger hingegen stecken seit geraumer Zeit in der Krise und verabschiedeten sich mit vier Pleiten am Stück in die Winterpause.

Tucho-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Gegen ersatzgeschwächte Hausherren ging der Ligaprimus nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Shahbazi konzentriert ans Werk, fand gut ins Spiel und hatte nach nur fünf Minuten die Nase vorne - Marco Raab nahm einen hohen Ball gekonnt an und versenkte die Kugel mit einem Flachschuss im Eck. Mit der Führung im Rücken trat die Tucho-Elf selbstbewusst auf, setzte entschlossen nach und erzwang nach 25 Minuten mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. Zunächst schlug Raab auf der rechten Seite einen Stanglpass, den Fabian Hackl verwertete. 120 Sekunden später war Raab - nach toller Vorarbeit von Lukas Reithmayr - mit einer sehenswerten Direktabnahme erfolgreich. Nach einer halben Stunde stellte der ASV quasi aus dem Nichts auf 1:3, als Kapitän Thomas Mittmannsgruber nach einem Gestochere Gästegoalie Michael Schöfer das Nachsehen gab. Der frischgebackene Hebstmeister brachte die klare Führung in die Pause.

Strittiger Elfmeter macht Spiel wieder heiß - Tabellenführer mit längerem Atem

Kurz nach Wiederbeginn starteten die Gäste einen vielversprechenden Angriff, doch im Gegenzug wurde das Match wieder heiß - bei einem Laufduell im Weitersfeldener Strafraum erkannte der Unparteiische eine Regelwidrigkeit, Moritz Seyer verwandelte den strittigen Elfmeter. Mit dem Anschlusstreffer bekamen die Hagenberger die zweite Luft, während der Tabellenführer kurzzeitig den Faden verlor. Die Hausherren waren um den Ausgleich bemüht, mit zunehmender Spieldauer schwanden dem ASV jedoch die Kräfte. Nach 65 Minuten bekam die Tucho-Elf Spiel und Gegner wieder unter Kontrolle und holte am Beginn der Schlussvietelstunde zum entscheidenden Schlag aus - Raab marschierte von der Mittellinie Richtung Hagenberger Gehäuse, schloss diesen Alleingang erfolgreich ab und durfte sich zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen. Kurz vor Schluss stand dann wieder Hackl im Mittelpunkt - Lukas Himmelbauer zog aus halblinker Position ab, ASV-Schlussmann Salmin Gradascevic konnte den Ball nur kurz abwehren, ehe der 24-jährige Hackl mit einem trockenen Abschluss den 2:5-Endstand besiegelte.

Michael Tucho, Trainer SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau:

"Auch wenn es zwischenzeitlich eng war, konnten wir einen ebenso klaren wie verdienten Sieg feiern und eine tolle Hinrunde erfolgreich abschließen. Nach dem Abstieg haben wir uns einiges vorgenommen, hätten mit dem Herbstmeistertitel aber nicht gerechnet. Natürlich wollen wir im Aufstiegskampf weiterhin mitmischen, werden versuchen die eroberte Tabellenführung zu behaupten und würden uns riesig freuen, sollten wir im Sommer den Wiederaufstieg feiern können. Bei uns steht jedoch die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund, deshalb würde die Welt nicht untergehen, sollte es am Ende nicht reichen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.