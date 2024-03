Last-Minute-Treffer beschert Union Reichenthal drei Punkte in Unterweitersdorf

Details Montag, 18. März 2024 19:44

Die Differenz von einem Treffer brachte der Union Reichenthal gegen die Sportunion Unterweitersdorf den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Überraschung blieb aus, sodass Unterw.df. eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte Reichenthal knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Doppelter Pühringer rettet Gäste

David Traxler brachte die Gäste in der 36. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte die Sportunion Reichenthal das 2:0 durch Lukas Pühringer nach (42.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Felix Habe seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf. Die Pausenführung der Union Reichenthal fiel knapp aus. Lukas Wolfinger war nach dem Pausentee zur Stelle und markierte das 2:2 von Unterweitersdorf (54.). In der 87. Minute überwand Reichenthal die Abwehr von den Heimischen und Pühringer beförderte das Leder erneut ins gegnerische Netz. Zum Schluss feierte die Sportunion Reichenthal einen dreifachen Punktgewinn gegen die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf.

Zahlen und Fakten

Unterweitersdorf führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Vor fünf Spielen bejubelte Unterw.df. zuletzt einen Sieg.

Die Union Reichenthal bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Offensiv konnte Reichenthal in der 2. Klasse Nord-Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 34 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Sportunion Reichenthal. In den letzten fünf Partien rief die Union Reichenthal konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei Union Bad Leonfelden 1b an. Zwei Tage später empfängt Reichenthal die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf – Sportunion Reichenthal, 2:3 (1:2)

87 Lukas Puehringer 2:3

54 Lukas Wolfinger 2:2

45 Felix Habe 1:2

42 Lukas Puehringer 0:2

36 David Traxler 0:1

Details

