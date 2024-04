Eine Minute zuvor eingewechselt: Joker Lang beschert Hagenberg drei Punkte in Alberndorf

Details Samstag, 13. April 2024 13:08

Im Rahmen der 18. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte gastierte der ASV Hagenberg am gestrigen Freitagabend bei der Union Alberndorf. In Anbetracht der Tabellenkonstellation wurde eine spannende Partie auf Augenhöhe erwartet, rangieren beide Teams dicht aneinander in der vorderen Tabellenhälfte. Genau dies bekamen die Zuseher letztlich dann auch geboten, dank eines späten Treffers konnten sich die Hagenberger knapp durchsetzen.

Gäste gehen in Führung

Den vermeintlich besseren Start fanden die Hausherren vor. In den ersten zwanzig Minuten war Alberndorf die etwas munterere Mannschaft, wusste die Union durchaus gefälligen Offensivfußball zu spielen und schnupperte das eine oder andere Mal auch am Führungstreffer, am Ende fehlte aber immer ein Quäntchen Glück in der Gefahrenzone. Mit fortschreitender Spieldauer fanden dann aber auch die Gäste besser in die Partie, hatten in Minute 36 Glück, dass die Alberndorfer ihre erste richtig gute Chance nicht nützen konnten und bestraften dies auch prompt: Nach einem fatalen Schnitzer der Gastgeber spritzte Mario Fragner in einen Rückpass-Versuch und brachte die Gäste überraschend in Führung (39.).

Alberndorf schlägt zurück – Hagenbergs Joker sticht

Mit der Führung ging es aber letztlich dann doch nicht in die Pause: Nach einem gescheiterten Klärversuch der Hagenberger Hintermannschaft fasste sich Paul Warschenhofer von der Strafraumgrenze ein Herz und knallte das Leder mit dem Außenrist in die Maschen (45.). Sonderlich zufrieden zeigte sich Gästecoach Eric Rössl nicht, mussten einige taktische Änderungen her. Diese fruchteten auch – in Durchgang zwei hatte man wesentlich mehr Zugriff im Mittelfeld, trat deutlich kompakter und stabiler auf und ließ so so gut wie garnichts mehr zu. Gleichsam wusste man über Umschaltmomente dem Gegner Schmerzen hinzuzufügen, woraus auch der Führungstreffer resultierte: Nach einer Slapstick-Einlage fiel die Kugel dem eine Minute zuvor eingewechselten Tobias Lang vor die Füße, der eiskalt den 2:1-Endstand herbeiführte (83.).

Am kommenden Sonntag tritt die Union Alberndorf beim SV Wimberger Sandl an, während der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg einen Tag zuvor die Union Kefermarkt empfängt.

Stimme zum Spiel

Eric Rössl (Trainer ASV Hagenberg):

„Das war das erwartet-harte Spiel, wir haben 90 Minuten alles reingeworfen. Den Sieg widmen wir unserem Spieler Raphael Bauer, das ist ein 16-jähriger Junge, der grade den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft hatte, nun aber leider schon seit zwei Wochen im Krankenhaus liegt."

Die Besten: Pauschallob

2. Klasse Nord-Mitte: Union Alberndorf – ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg, 1:2 (1:1)

83 Tobias Lang 1:2

45 Paul Warschenhofer 1:1

39 Mario Fragner 0:1

