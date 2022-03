Schnaitter schießt Union Gutau zum 3:2-Sieg bei Kefermarkt

Details Sonntag, 20. März 2022 21:11

Aus 2:1 wird 2:3: Die DSG Union Gutau konnte die Partie gegen Union Kefermarkt durch zwei Treffer von Manuel Schnaitter vor 377 Zuschauern schließlich drehen und nahme drei Punkte mit nachhause.

Union Kefermarkt erwischte einen Blitzstart ins Spiel: Michael Stadlbauer traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der achten Minute schoss Manuel Schnaitter den Ausgleichstreffer per Elfmeter für die DSG Union Gutau. In der 21. Minute schoss die Union Kefermarkt das letzte Tor dieser turbulenten Startphase, es erzielte Behar Sabani ebenfalls per Strafstoß. Die Union Gutau brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Kefermarkt hatte bis zur Pause Bestand.

Schnaitter erneut zur Stelle

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kassierte Daniel Kolmbauer in der 68. Minute aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. In der 69. Minute erzielte Nico Mara das 2:2 für die DSG Union Gutau. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Gast nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schnaitter in diesem Spiel (80.), dieses Mal allerdings per Freistoß. Schließlich strich die DSG Union Gutau die Optimalausbeute gegen die Union Kefermarkt ein und sprang durch diesen dreifachen Punktegewinn um zweit Plätze nach vorne auf den siebten Platz der 2. Klasse Nord-Mitte.

Union Kefermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Union Kefermarkt stimmt es ganz und gar nicht: 39 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen, bei 26 erzielten. Kefermarkt verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Der Union Kefermarkt bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz der DSG Union Gutau genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Gutau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die DSG Union Gutau setzte sich mit diesem Sieg von dem Gastgeber aus Kefermarkt ab und nimmt nun mit 20 Punkten den siebten Rang ein, während die Union Kefermarkt weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Während Union Kefermarkt am kommenden Sonntag die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf empfängt, bekommt es die DSG Union Gutau am selben Tag mit dem SV Lichtenberg zu tun.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Kefermarkt – DSG Union Gutau, 2:3 (2:1)

80 Manuel Schnaitter 2:3

69 Nico Mara 2:2

21 Behar Sabani 2:1

8 Manuel Schnaitter 1:1

1 Michael Stadlbauer 1:0