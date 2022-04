Pierbach/Rechberg hat die Nase vorn - 3:1 gegen Hagenberg

Details Sonntag, 10. April 2022 20:14

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SPG Pierbach/Rechberg. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen ASV Hagenberg durch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG Pierbach/Rechberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem ASV Hagenberg beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SPG Pierbach/Rechberg und ASV Hagenberg ohne Torerfolg in die Kabinen. In der 53. Minute kassierte Eric Amerstorfer für eine Unsportlichkeit die Rote Karte. Andreas Gaisberger erzielte vor 75 Zuschauern das 1:0. Mario Kloibhofer machte in der 61. Minute das 2:0 der SPG Pierbach/Rechberg perfekt. In der 66. Minute legte Roman Inreiter zum 3:0 zugunsten von SPG Pierbach/Rechberg nach. Kurz vor Schluss traf Benedikt Nader für den ASV Hagenberg (92.). Zum Schluss feierte SPG Pierbach/Rechberg einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gäste.

Pierbach/Rechberg springt nach oben

Nach dem errungenen Dreier hat die SPG Pierbach/Rechberg Position vier der 2. Klasse Nord-Mitte inne. SPG Pierbach/Rechberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

ASV Hagenberg rutschte hingegen auf den zehnten Platz ab. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der ASV Hagenberg momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Hagenberg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Das nächste Spiel von SPG Pierbach/Rechberg findet am 18.04.2022 bei der Union Unterweißenbach statt, der ASV Hagenberg empfängt am selben Tag die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Pierbach/Rechberg – ASV Hagenberg, 3:1 (0:0)

92 Benedikt Nader 3:1

66 Roman Inreiter 3:0

61 Mario Kloibhofer 2:0

59 Andreas Gaisberger 1:0